La puntata di U&D che è andata in onda l'11 ottobre è stata dedicata in gran parte a Gemma: dopo una sfuriata di Elena per le critiche che ha ricevuto la settimana prima, Maria De Filippi ha aggiornato il pubblico sulla frequentazione tra Galgani e Laudicino. Il cavaliere si è ancora rifiutato di baciare la dama 73enne, e lei si è lamentata molto di questo e ha trattenuto a fatica le lacrime in studio.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Al rientro da un altro weekend insieme a Pistoia, è iniziata una profonda crisi tra Gemma e Maurizio per i baci che lui non si sente di darle.

La dama ha raggiunto il cavaliere nella sua città e ha accettato di partecipare con lui ad un evento: finita questa serata, i due sono rientrati in albergo e hanno giocato a burraco.

Vincendo la partita, Galgani ha chiesto come premio un bacio sulle labbra ma Laudicino si è rifiutato dicendo che per lui è un gesto importante e non si può pretendere come ricompensa.

"Non me la sento di darglielo, l'ho detto tante volte", ha fatto sapere il protagonista del Trono Over davanti alla 73enne visibilmente triste per questa situazione.

I componenti del parterre sono intervenuti per difendere la torinese e l'affetto che vorrebbe ricevere dalla persona che sta frequentando da oltre un mese.

Le lacrime della 'regina' di U&D

Tina Cipollari ha preso parola e, a sorpresa, ha difeso Gemma tuonando contro Maurizio: "Sono solo scuse le sue, la verità è che questa donna non ti piace".

L'opinionista di U&D ha messo d'accordo tutto il pubblico in studio e anche quello a casa affermando che Laudicino non proverebbe nessun interesse per la dama con la quale sta uscendo da più di un mese.

Di fronte al pianto di Galgani, sia la vamp che Gianni Sperti sono intervenuti dicendo all'unisono: "La manipoli".

Il protagonista del Trono Over ha cercato di giustificarsi dicendosi pronto ad interrompere la conoscenza se i suoi comportamenti fanno soffrire Gemma, molto più presa di lui emotivamente.

In studio, poi, in tanti hanno approfondito la richiesta di Maurizio di invitare la 73enne ad un evento legato al suo lavoro: parecchi, infatti, sostengono che l'uomo potrebbe aver trattato la torinese come un personaggio pubblico da "sfoggiare" per attirare la gente e i curiosi.

Tensioni e accuse a U&D

"Gemma svegliati, sei andata al suo evento gratis quando a certe serate i personaggi vengono pagati", ha tuonato Tina cercando di far ragionare la dama sulle vere intenzioni del cavaliere.

Maurizio ha respinto quest'accusa dell'opinionista di U&D raccontando come sono andate veramente le cose la sera in cui sono stati insieme a Pistoia, ma in pochi gli hanno creduto.

Anche Gianni si è esposto a favore di Galgani dicendo: "Non prenderci per stupidi, era un evento pubblico e tu l'hai presentata come personaggio e non come la tua donna".

"Tu la sfrutti, per te è solo business mentre lei è coinvolta sentimentalmente", ha chiosato Cipollari tra gli applausi del pubblico presente agli Elios.