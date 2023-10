Su Canale 5 prosegue la messa in onda della soap opera turca Terra Amara. Nelle puntate in onda dal 9 al 12 ottobre 2023, Fikret Fekeli (Furkan Palali) capirà di amare la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

Gulten Taskin (Selin Genç) e Cetin Ciğerci (Aras Şenol) invece verranno sfrattati da Mujgan dalla casa in cui si erano trasferiti dopo le nozze.

Episodio Terra amara, 9 ottobre: Gulten teme delle rappresaglie da parte di Behice e Mujgan

Nell’episodio in onda lunedì 9 ottobre, Mujgan deciderà di andarsene dalla casa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e di trasferirsi nella villa ereditata dal defunto marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş): la dottoressa però si vedrà costretta a sfrattare Gulten e Cetin.

Saniye (Selin Yeninci) sarà intenzionata a mettere al corrente Fekeli e Zuleyha (Hilal Altınbilek) del brutto gesto della dottoressa Hekimoglu, ma a fermarla sarà Gulten. In particolare quest’ultima temerà delle rappresaglie da parte di Behice (Esra Dermancıoğlu) e Mujgan.

Anticipazioni del 10 ottobre: Zuleyha capisce di provare dei sentimenti per Demir

Gli spoiler sulla puntata di martedì 10 ottobre, raccontano che Fikret, dopo aver baciato Mujgan, si renderà conto di essersi innamorato.

Nel contempo anche Zuleyha capirà di provare dei sentimenti per il marito Demir (Murat Ünalmış), il quale rientrerà alla tenuta il giorno seguente dopo aver trascorso la notte con Umit (Hande Soral).

Trama dell’11 ottobre: Behice crede che Altun abbia i soldi del defunto Yilmaz

Nell’episodio in programma mercoledì 11 ottobre Demir si getterà tra le braccia di Umit, mentre Gulten e Cetin non avranno altra scelta che lasciare la villa per andare a vivere altrove.

Behice dopo essersi trasferita dalla nipote Mujgan, crederà che Zuleyha abbia i soldi del defunto Yilmaz.

In seguito Sermin (Sibel Taşçıoğlu) darà una mano a Altun ad avviare una raccolta fondi, in un evento in onore della defunta Hunkar (Vahide Perçin).

Puntata del 12/10: viene trovato il denaro di Akkaya in un terreno dato in beneficienza

Dalle anticipazioni sulla puntata di giovedì 12 ottobre si evince che l’asta dei vestiti organizzata da Zuleyha in memoria di Hunkar andrà bene: nel corso dell’evento, Ali Rahmet Fekeli offrirà una generosa offerta per un foulard della sua amata ormai defunta.

Altun invece donerà un terreno della famiglia Yaman all’Istituto statale per la protezione dell’infanzia.

Un escavatore troverà le taniche con i soldi che Yilmaz aveva nascosto per scappare con Zuleyha, sepolte nel suolo dato in beneficienza: Mujgan e Behice non potranno rivendicare la somma, poiché l’unica che potrà farlo sarà soltanto Altun.