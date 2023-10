Parte della puntata di Uomini &Donne del 3 ottobre è stata dedicata agli aggiornamenti sulla conoscenza tra Gemma e Maurizio. Tina Cipollari ha subito ricordato ai presenti che la volta precedente ha fatto fare un test di Gravidanza alla dama e che - scherzando - era risultato positivo. Oggi l'opinionista è tornata sull'argomento ironizzando sul nome che Galgani potrebbe dare alla creatura, uno tra Giorgio e Marco, entrambi ex della protagonista del Trono Over.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Dopo aver smascherato le bugie che Alessio ha detto a Barbara, Maria De Filippi ha cambiato argomento e si è occupata di un'altra "coppia" che è al centro delle dinamiche di quest'edizione di U&D.

La conduttrice ha mandato in onda l'esterna che Gemma ha fatto con Maurizio la sera prima, un appuntamento in cui i due si sono scambiati solo un paio di baci a stampo su espressa richiesta della dama.

Il cavaliere, infatti, ha frenato il contatto fisico dicendo di preferire gli abbracci perché sono più sentiti in questo momento.

Al rientro in studio, Tina non ha perso l'occasione per prendere bonariamente in giro Galgani e la passionalità con la quale si approccia a Laudicino.

Interpellati su quello che è successo quando le telecamere sono andate via, i due hanno fatto sapere che non c'è stato nulla di più di quello che si è visto.

Le battute sul passato a U&D

Mentre in studio si discuteva dei passi avanti che Maurizio ha fatto nella conoscenza (Barbara ha stupito dicendosi convinta che al cavaliere starebbe iniziando a piacere davvero Gemma), Tina ha chiesto la parola e ha fatto una battuta che ha strappato sorrisi sia al pubblico presente che a quello a casa.

Riferendosi al test di gravidanza che ha fatto fare a Galgani nella puntata precedente di U&D, l'opinionista ha detto: "Se è maschio lo chiama Giorgio, o meglio è indecisa se chiamarlo Giorgio o Marco".

Chi segue il dating-show da diversi anni, saprà sicuramente che questi nomi appartengono ai due ex fidanzati più famosi della torinese, quelli con i quali ha vissuto le storie d'amore più lunghe e passionali.

La gag messa su da Cipollari ha divertito tutti, tranne Gemma che ha evitato di commentarla perché non vuole mischiare il passato con quello che sta provando con Maurizio in questo periodo.

Il retroscena del ballo a U&D

Dopo aver citato Giorgio Manetti e Marco Firpo, Tina ha organizzato un nuovo viaggio a Gemma (dopo quello in Sardegna di qualche settimana fa).

Non appena ha sentito Maurizio dire che dopo la puntata sarebbe ripartito per tornare a casa a Livorno, l'opinionista di U&D ha invitato Galgani ad aggregarsi a lui per continuare la loro conoscenza.

Nonostante il cavaliere avesse in programma un rientro in macchina per poter passare del tempo con i figli adolescenti, Cipollari non ci ha pensato due volte e ha suggerito alla dama del Trono Over di andare con lui per stare qualche giorno insieme lontano dalle telecamere.

Laudicino ha accettato ma ha chiesto che la 73enne soggiornasse in un albergo e non a casa con lui perché i suoi ragazzi non sanno quasi nulla della loro frequentazione e non è ancora il momento per fare le presentazioni ufficiali.

Maria, inoltre, ha mandato in onda un filmato con l'audio di quello che Gemma ha detto a Maurizio nella registrazione precedente.

"Hai delle labbra stupende, ho tanta voglia di baciarle", ha confessato la protagonista del dating-show.

Gianni Sperti, però ha subito sottolineato la reazione poco entusiasta dell'uomo, così come quando in esterna ha risposto con un "mi fa piacere" a Galgani, che gli ha detto di essere felicissima di come sta procedendo la loro conoscenza.