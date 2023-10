Nei prossimi episodi della soap opera turca Terra Amara, il protagonista Demir Yaman perderà la ragione e dopo essere stato in procinto di uccidere la sua ex amante Umit, vorrà rintracciarla a tutti i costi. Intanto Zuleyha Altun si sfogherà sul marito con Sermin dicendole: "È ossessionato dall'idea di far uscire quella donna dalle nostre vite e lo capisco, ma non voglio che si sporchi le mani di sangue".

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha decisa a lasciare Cukurova con Adnan e Leyla

Nelle puntate già trasmesse su Canale 5, Demir (Murat Ünalmış) ha tradito la moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) con Umit (Hande Soral) senza sapere che sta tramando contro di lui con il suo fratellastro Fikret (Furkan Palali).

Quando si renderà conto che sua moglie lo ama, il ricco imprenditore metterà fine alla tresca intrapresa con la nuova dottoressa. Ma Umit farà rimanere sconvolta Altun, rivelandole di essere stata l'amante di suo marito e che Adnan e Leyla avranno presto un fratellino.

Zuleyha sarà molto delusa da Demir e lo affronterà dicendogli che da adesso vivranno alla tenuta da separati. La situazione peggiorerà nell’istante in cui Altun, oltre a chiedere il divorzio, vorrà andarsene via da Cukurova con i figli Adnan e Leyla. Dopo aver fatto il possibile per far cambiare idea alla moglie, Yaman non accetterà di averla persa per sempre. Intanto l’uomo verrà a conoscenza che Zuleyha ha venduto le sue azioni dell’azienda Yaman a un misterioso acquirente.

Nel contempo Umit si arrabbierà con la madre Sevda (Nazan Kesal) per aver continuato a sostenere Altun e la inviterà a lasciare la città con lei.

Mujgan muore, Demir minaccia di uccidere Umit

Intanto Mujgan (Melike İpek Yalova) lascerà temporaneamente Kerem Ali con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Lütfiye (Hülya Darcan) per iniziare una nuova vita a Istanbul: ma la dottoressa non tornerà mai a Cukurova per riprendersi suo figlio, poiché rimarrà vittima di un incidente aereo per lei fatale.

A questo punto Demir dopo aver partecipato al funerale di Mujgan minaccerà Umit: l'uomo sarà deciso a porre fine alla propria vita e a quella della sua ex amante. A impedire al ricco imprenditore di commettere tale gesto estremo sarà l’arrivo della moglie Zuleyha dopo che le dirà queste parole: “Senza te al mio fianco sono un uomo finito”.

La donna non farà altro che pensare alla presunta gravidanza di Umit, mentre Demir si metterà alla ricerca della sua ex amante quando saprà che ha deciso di lasciare Cukurova.

Con il suo atteggiamento l’imprenditore farà preoccupare la moglie, la quale temerà che voglia fare del male a Umit. La dottoressa intanto dopo aver cercato invano dei soldi nell’ufficio di Fikret per poter fuggire, chiederà aiuto proprio a quest’ultimo: “Demir ha cercato di uccidermi e ho molta paura”.