Questo venerdì 6 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese, riguardano sia i "veterani" del Trono Over che i ragazzi del Trono Classico. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Gemma continua a frequentare Maurizio ma lui ha ammesso per la prima volta di non riuscire ad andare oltre: ancora niente bacio tra i due e la donna si è lamentata parecchio di questo.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Mentre su Canale 5 andavano in onda la sfuriata di Silvio contro Donatella e le lacrime di quest'ultima, negli studi di U&D iniziava la prima delle due registrazioni previste per questa settimana.

Il cast del dating-show è rientrato agli Elios dopo una pausa di circa 10 giorni, quindi erano tanti gli aggiornamenti da dare sia sui "senior" che sui giovani.

La frequentazione tra Gemma e Maurizio va avanti da più di un mese, ma il cavaliere non si decide a dare "l'esclusiva" perché intende uscire anche con altre signore del parterre (ha già conosciuto meglio Elena). Nonostante le critiche che ha ricevuto, fino ad ora Galgani ha sempre accettato di "condividere" Laudicino ma le cose potrebbero cambiare qualora in lei nascessero dei sentimenti importanti.

I due, comunque, hanno già fatto due weekend insieme ma in nessuna di queste occasioni è mai scattato il bacio.

Oggi la 73enne si è lamentata molto delle mancate effusioni con l'imprenditore e lui, per la prima volta da quando è in studio, ha ammesso di non riuscire a spingersi oltre.

Novità sui personaggi di U&D

Sono tante le conoscenze che stanno tenendo banco nelle ultime puntate di U&D: Silvio e Donatella, ad esempio, appassionano il pubblico perché non nascondono i loro sentimenti e parlato apertamente dell'intimità che vivono lontano dai riflettori.

Situazione meno semplice per Barbara, che nella precedente registrazione ha chiesto ad Alessio (che ha chiuso definitivamente con Claudio dopo che si è rifiutata di baciarlo) e a Gianluca di corteggiarla di più per convincerla a prendere una decisione.

Anche le "veterane" Roberta e Aurora hanno avviato nuove frequentazioni nell'ultimo periodo: Di Padua, in particolare, ha accolto con entusiasmo l'arrivo di Ermes, un modello di 35 anni che in passato ha anche partecipato ad una puntata di Ciao Darwin.

Alle riprese del dating-show del 6 ottobre, non ha preso parte un cavaliere che in questi mesi ha fatto parlare di sé soprattutto per le liti che ha avuto con Tina Cipollari: dalla scorsa settimana, infatti, Elio Servo ha abbandonato il Trono Over e ne ha dato annuncio sui social network con una frecciatina al programma ("Vado via, lì non si trova l'amore").

Non si è parlato del Trono classico a U&D

La curiosità dei fan di U&D, però, è anche per quello che è successo oggi in studio tra i protagonisti del Trono Classico.

Ma alla registrazione del 6 ottobre non ha partecipato nessuno dei tronisti: Manuela, Brando e Cristian non sono neppure entrati perché Maria De Filippi si è concentrata solo sul Trono Over e sulla frequentazione tra Gemma e Maurizio.

Domani 7 ottobre sono previste delle nuove riprese, quindi è probabile che in tale circostanza e esterne dei giovani siano mostrate.