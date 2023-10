La prima parte della puntata di Uomini & Donne che è andata in onda venerdì 6 ottobre, è stata dedicata alla "coppia" Silvio-Donatella. A una settimana dal racconto dell'incontro intimo che hanno avuto, tra i due è calato il gelo per un'incomprensione: la dama pensa che il cavaliere non vorrebbe costruire nulla e per questo gli ha inviato dei messaggi poco carini. Al termine del confronto che hanno avuto in studio, i due si sono detti addio, ma Maria De Filippi li ha inviati a parlarsi prima di prendere una decisione così drastica.

Aggiornamenti sui 'senior' di U&D

Dopo che Cristina ha smascherato Gianluca e le bugie che avrebbe detto a Barbara, Maria ha cambiato argomento e ha chiamato al centro Silvio.

Un filmato ha riassunto quello che è successo tra il cavaliere e Donatella la settimana prima, quando entrambi hanno raccontato dei bellissimi momenti che hanno vissuto lontano dai riflettori, anche un'intimità che li ha fatti avvicinare parecchio.

A sorpresa, i due hanno detto di non essersi più sentiti dopo l'ultima registrazione: dopo un dolce saluto in stazione, tra i protagonisti del Trono Over è calato il gelo a seguito di una domanda che la redazione ha fatto ad entrambi.

Appresi i dubbi di Venturato su un'eventuale convivenza futura, la donna ha reagito male e ha dato uno stop alla loro frequentazione.

Le accuse del protagonista di U&D

Silvio ha fatto sapere che Donatella gli avrebbe mandato molti "messaggi orribili e pieni di insulti" ma senza alcun motivo: il cavaliere di U&D, infatti, ha detto di essere sicuro di non aver fatto nulla per meritarsi quelle parole poco carine.

La dama, invece, ha giustificato i suoi gesti (per i quali si è anche scusata nei giorni successivi) come una reazione al no che Venturato avrebbe detto ad un weekend insieme per festeggiare il suo compleanno.

Tra i due sono volate accuse e il confronto si è concluso con le lacrime della protagonista del Trono Over.

"Basta, è chiusa. Finisce qui", hanno detto Silvio e Donatella quasi all'unisono.

Prima di rimandare al posto i due e cambiare argomento, Maria De Filippi ha tentato il tutto per tutto chiedendo all'ex di Gemma di uscire dallo studio insieme alla sua corteggiatrice e parlare un po'.

"Chiaritevi senza microfoni e senza telecamere, è giusto così", ha detto la presentatrice del dating-show prima che i due lasciassero temporaneamente la registrazione.

Il no di Gero ad Angelica a U&D

Silvio e Donatella sono usciti insieme dagli studi per cercare di trovare un punto d'incontro, e le anticipazioni della registrazione successiva fanno sapere che ci sono riusciti: anche grazie all'intervento di Maria, la "coppia" si è ritrovata dopo una settimana di gelo e una brutta litigata.

Il resto della puntata di U&D è stato dedicato a Gero ai "no" che ha detto alle dame che vorrebbero conoscerlo meglio. Il siciliano ha chiuso con Romina dopo un solo appuntamento e ha tentennato quando Angelica si è riproposta a lui dopo lo stop della volta precedente: la donna si è fatta coraggio e ha chiesto al cavaliere di dare un'altra possibilità alla loro frequentazione, lui ha accettato a fatica e per questo Gianni Sperti l'ha definito "moscio".