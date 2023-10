Sono ricominciate le registrazioni di U&D: nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre, infatti, Maria De Filippi ha condotto una nuova puntata del suo dating-show, un appuntamento che sarà trasmesso in tv tra un paio di settimane. Gli spoiler che sta dando Lorenzo Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che si è parlato soprattutto di Gemma e dei baci che Maurizio non riesce a darle e che i tronisti non sono neppure entrati.

I 'veterani' di U&D al centro delle dinamiche

Le anticipazioni che stanno trapelando sul Trono Over, invece, riguardano soprattutto i volti storici del parterre.

Il 6 ottobre, infatti, Gemma e Maurizio sono stati chiamati al centro dello studio per raccontare gli sviluppi che ha avuto il loro rapporto durante la settimana. La "coppia" viene da appuntamenti romantici e da baci rubati da Galgani, ma anche da un'uscita di Laudicino con Elena.

La dama 73enne vorrebbe qualcosa di più, soprattutto a livello fisico, ma il cavaliere continua a prendere tempo e a parlare di un legame spirituale che per lui vale più di qualsiasi contatto.

Gli opinionisti stanno indagando da settimane sull'interesse che l'imprenditore sostiene di provare per la torinese, un trasporto che fino ad oggi non si è mai concretizzato in un bacio appassionato come lei desidererebbe.

La protagonista del dating-show si è lamentata del fatto che Maurizio non si lasci andare, tant'è che tra loro non è successo nulla neppure dopo che lei è andata a trovarlo a Livorno e ha partecipato ad alcuni suoi eventi di lavoro.

Nessun aggiornamento sui ragazzi di U&D

Lorenzo Pugnaloni fa sapere che la registrazione di U&D del 6 ottobre è stata quasi interamente dedicata a Gemma (è durata solo un paio d'ore, forse perché ne è prevista un'altra), e in generale al Trono Over.

I tronisti Brando, Cristian e Manuela non sono neppure entrati in studio e Maria De Filippi non ha fatto alcun accenno alle esterne che sono state fatte durante la settimana.

I fan erano curiosi di scoprire se Carriero ha fatto pace con Michele e Carlo dopo le liti della volta scorsa, oppure se Beatriz è ancora la preferita del 22enne di Treviso: le anticipazioni odierne, però, non danno nessun aggiornamento a riguardo.

Si sa soltanto che Virginia era seduta tra le corteggiatrici, quindi si deduce che Cristian non l'abbia portata fuori.

Addii e tensioni tra i senior di U&D

Nel corso della breve registrazione di U&D del 6 ottobre si è parlato della conoscenza tra Alessio e Claudia.

Il cavaliere ha deciso di interrompere la frequentazione perché la dama si è rifiutata di dargli un bacio durante l'uscita che hanno fatto nei giorni scorsi.

Le anticipazioni odierne, però, non chiariscono se l'uomo stia portando avanti il rapporto con Barbara: i due si sono visti qualche volta ma De Santi non ha mai apprezzato il fatto che lui volesse conoscere anche altre signore del parterre.