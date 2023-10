Liti, eliminazioni e grandi ritorni nella puntata di Uomini e donne che è stata registrata sabato 7 ottobre. Le anticipazioni che ha dato Lorenzo Pugnaloni su Instagram fanno sapere che Manuela ha mandato a casa Michele dopo che l'ha pesantemente criticata in esterna. Tra Gemma e Maurizio, invece, è quasi addio, ma Tina ha cercato di evitarlo proponendo un confronto lontano dai riflettori. Tra i cavalieri del Trono Over, invece, è riapparso Marcello Messina, vecchia conoscenza di Ida Platano.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Le riprese di U&D che si sono svolte il 7 ottobre, hanno regalato tanti spunti di discussione.

Gli spoiler che sono trapelati al termine della registrazione, infatti, riguardano sia i "senior" che i giovani del cast: Cristian, ad esempio, ha portato in esterna sia Valeria che Valentina e le ha baciate entrambe. Le corteggiatrici hanno reagito male a questa notizia e hanno cominciato a litigare e a urlare davanti al tronista romano.

Il percorso di Manuela, invece, ha subito un inaspettato "scossone". Michele ha nuovamente attribuito alla pugliese aggettivi per nulla carini come "moscia" e "addormentata", e questo ha fatto scattare gli opinionisti. Visto che Carriero non ha avuto reazioni sentendo queste parole del suo pretendente, ci hanno pensato Gianni e Tina a ribadirgliele affinché prendesse un'inevitabile decisione.

La pugliese ha eliminato Longobardi pur essendo molto interessata a lui, ma ha ritrovato il sorriso quando in studio è arrivato Tommaso, un nuovo spasimante.

La delusione della 'regina' di U&D

Sul fronte Over, invece, il 7 ottobre si è parlato di nuovo del rapporto tra Gemma e Maurizio: il cavaliere continua a non volere un contatto fisico con la dama e per questo viene criticato.

Stanco di ricevere pressioni, nelle ultime ore Laudicino ha deciso di interrompere la frequentazione con Galgani, facendola rimanere malissimo.

La 73enne aveva anche organizzato qualcosa per la cena dopo la registrazione, ma lo "stop" voluto dall'imprenditore l'ha raggelata.

A sorpresa, però, è intervenuta Tina Cipollari per cercare di far ragionare l'uomo: l'opinionista, infatti, ha provato a rimettere pace tra i due protagonisti del Trono Over ed è riuscita ad ottenere un sì di lui ad un confronto nel backstage.

Tra Gemma e Maurizio, dunque, potrebbero non essere tutto finito: spetterà alla torinese dimostrare al suo "amato" che le cose tra loro possono funzionare nonostante lui non se la senta di baciarla.

Una vecchia conoscenza a U&D

Un'altra anticipazione che è trapelate alla fine della registrazione di U&D del 7 ottobre, riguarda un inaspettato ritorno.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha usato i social network per far sapere che da ieri Marcello Messina è di nuovo un cavaliere del Trono Over. L'uomo ha già partecipato al dating-show qualche anno fa, quando ha avuto un passionale ma turbolenta relazione con Ida Platano.

Il pubblico ha sempre apprezzato l'imprenditore, anche quando decise di abbandonare il parterre perché aveva incontrato una persona esterna al cast con la quale voleva intraprendere una relazione (raccontò tutto alla redazione e lasciò il programma tra gli applausi e i complimenti di tutti per la sincerità).

Nelle scorse ore agli Elios si è parlato anche della frequentazione in corso tra Roberta ed Ermes: le cose vanno abbastanza bene ma la dama vorrebbe maggiore intraprendenza da parte del suo corteggiatore. Marco si è inserito nella discussione sostenendo che Di Padua l'avrebbe oppresso nel periodo in cui si sono sentiti: lei ha reagito male a queste parole e ne è nata un'accesa lite.