Si è concluso sabato 21 ottobre il percorso di Manuela Carriero a Uomini & Donne: la giovane pugliese, infatti, ha abbandonato il trono nel corso della registrazione che si è svolta nelle scorse ore agli studi Elios. Sia Michele che Carlo erano in studio e hanno salutato affettuosamente la tronista nonostante lei abbia incolpato loro del suo ritiro: la 34enne, infatti, ha precisato che lascia il programma perché nessuno dei suoi pretendenti sarebbe realmente interessato a lei.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Manuela ha lasciato U&D senza fare la propria scelta: è questa l'anticipazione più spiazzante che è trapelata al termine delle riprese del 21 ottobre.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha usato Instagram per informare fan e curiosi del fatto che la tronista pugliese si è ritirata a meno di due mesi di distanza dal suo "insediamento" sulla poltrona rossa.

Carriero si era presentata al pubblico del dating-show a metà settembre (anche se le registrazioni sono cominciate a fine agosto), dicendosi pronta ad innamorarsi e a dimenticare le tante sofferenze del suo passato.

In queste ore, però, la ragazza ha deciso di rinunciare all'opportunità che le ha dato Maria De Filippi e il motivo è il seguente: secondo Manuela, nessuno dei suoi corteggiatori è realmente interessato a lei o a costruire una relazione serie lontano dalle telecamere.

Il gesto del protagonista di U&D

Leggendo le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 21 ottobre, si apprende che Manuela ha incolpato i suoi corteggiatori del "fallimento" del suo percorso.

Se la pugliese si è sempre mostrata interessata sia a Carlo che a Michele, questi ultimi hanno mosso parecchie critiche alla persona che stavano frequentando, tant'è che Longobardi è stato anche eliminato per le cose poco carine che ha detto su Carriero in esterna.

Questo sabato, però, il giovane napoletano è tornato in studio per salutare la tronista a suo modo: nonostante le divergenze dell'ultimo periodo, il giovane ha consegnato a Manuela una lettera d'addio e l'ha ringraziata per quello che hanno condiviso.

L'ex protagonista di Temptation Island, dunque, lascia il dating-show da sola e i fan già pensano a chi potrebbe prendere il suo posto sulla poltrona rossa accanto a Brando e a Cristian.

Novità sui 'senior' di U&D

Se la redazione di U&D sceglierà di rimpiazzare Manuela, lo si capirà solamente tra una settimana, ovvero quando il cast si ritroverà agli Elios per nuove registrazioni.

L'ipotesi più accreditata, però, sembra essere quella del debutto sulla poltrona rossa di Francesca Sorrentino: la protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island è amatissima dal pubblico, ma anche da Maria.

Quando è stata ospite dalla prima puntata di questa stagione, infatti, la ragazza ha ricevuto un'importante proposta dalla conduttrice: quando e se se la sentirà di fare la tronista, non dovrà fare altro che chiamare la redazione e loro la convocheranno per dare il via al suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Tra le anticipazioni delle riprese che si sono svolte nel pomeriggio di oggi, però, ci sono anche quelle sui personaggi del Trono Over.

Gemma è uscita a cena con Bruno (nuovo corteggiatore di 61 anni) e si è detta ben contenta di continuare la conoscenza, mentre tra Silvio e Donatella è tutto finito e lui ha già accettato il numero di un'altra signora.

Durante la registrazione, inoltre, Gianni Sperti ha ballato con Roberta Di Padua e l'ha baciata sulla bocca per dimostrare ai cavalieri del parterre come ci si dovrebbe comportare con una persona per la quale si dice di provare un forte interesse, anche solo fisico.