Una vera e propria brutta figura quella che ha fatto Gianluca nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 5 ottobre. Dopo aver sentito Barbara sostenere che il cavaliere sarebbe interessato sempre e solo a lei, Cristina ha preso la parola e ha dimostrato che in realtà lui le ha detto il contrario nel periodo in cui sono usciti insieme. Gianni Sperti ha letto ad alta voce alcuni sms che l'uomo ha inviato a Tenuta nelle settimane precedenti, una prova inequivocabile che è stata la dama a dire la verità.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Dopo aver criticato Manuela perché penderebbe dalle labbra di Michele, Gianni Sperti è finito al centro di un'altra interessante dinamica della puntata odierna di U&D.

Mentre al centro dello studio erano seduti Alessio, Erika, Claudia e Barbara, Maria De Filippi ha chiesto a Gianluca perché si è avvicinato a De Santi nonostante lei stia frequentando un altro da qualche settimana.

A rispondere è stata la dama, che molto fiera ha detto che il cavaliere sarebbe stato interessato a lei sin dal primo momento ma che solo nell'ultimo periodo avrebbe trovato il coraggio di farsi avanti.

"Anche se è uscito con Cristina in passato, non gli piaceva. Me l'ha detto lui", ha fatto sapere la protagonista del Trono Over.

Le rivelazioni dei 'senior' di U&D

Quando ha sentito queste parole, Cristina ha reagito subito smentendole: "Ma non è vero. Lui a me ha detto tutto il contrario, addirittura che sarebbe andato via dalla trasmissione se tra noi non fosse andata avanti la conoscenza".

Due versioni decisamente opposte quelle che hanno fornito le dame del parterre sullo stesso uomo, anche se una ha potuto dimostrare che il suo racconto corrisponde alla realtà dei fatti.

Dopo aver preso il suo cellulare, Tenuta si è avvicinata a Gianni e gli ha fatto leggere alcuni sms che Gianluca le ha mandato nei giorni scorsi, una serie di frasi che avevano lo scopo di convincerla a non interrompere la loro frequentazione.

Quello che Sperti ha letto ad alta voce, ha confermato la versione di Cristina, che poco dopo ha rincarato la dose aggiungendo: "Gli piacevo io, non Barbara".

Il protagonista di U&D ha cercato di giustificarsi dicendo che quei messaggi li ha inviati solo per capire se la dama era più interessata a lui o a Gero (stava uscendo anche con lui in quel periodo), ma nessuno gli ha creduto.

La mancata reazione della tronista di U&D

La reazione di Barbara allo "smascheramento" di Gianluca, è stata quella di riprendere posto nel parterre, sconsolata sia per questa situazione che per la poca chiarezza di Alessio.

Il resto della puntata di U&D di giovedì 5 ottobre, è stato dedicato a Manuela e all'esterna che ha fatto con Michele in settimana.

Anche se la tronista ha commentato l'uscita dicendosi contenta per come è andata, Maria e Gianni le hanno fatto notare che il suo corteggiatore ha detto cose molto forti.

Longobardi, infatti, ha definito "moscia" e "remissiva" Carriero, entrambi atteggiamenti che lo fanno dubitare del fatto che lei possa essere la persona che lui vuole al suo fianco al di fuori.

"Tu pendi dalle sue labbra, non hai nessuna reazione. I ruoli si sono invertiti", ha detto Sperti vedendo la pugliese tranquilla nonostante tutto quello che aveva appena ascoltato.

"Lui non mi conosce ancora, ci sarà tempo", si è limitata ad aggiungere Manuela prima di fare un ballo con Michele.

Carlo, nel frattempo, ha assistito in silenzio a tutta la scena ma, quando ha avuto la parola da Maria De Filippi, ha sottolineato quanto la tronista sia presa dal suo "rivale", una consapevolezza che anche lo stesso Longobardi ha sin dal primo appuntamento.