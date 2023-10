La puntata di U&D che è andata in onda il 5 ottobre è iniziata con l'esterna che Manuela ha fatto con Michele in settimana. Se la tronista ha detto che secondo lei è andata bene, Maria De Filippi e gli opinionisti hanno dissentito: il corteggiatore, infatti, non apprezza l'atteggiamento accondiscendente della ragazza e per questo deve capire se può essere la persona giusta per lui. Gianni Sperti ha criticato Manuela dicendo che avrebbe una netta preferenza per uno dei suoi pretendenti, non vedendo la realtà dei fatti.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Dopo che Maria De Filippi è andata contro Carlo per l'atteggiamento aggressivo che ha avuto con Manuela, è toccato a Gianni Sperti dare un'opinione pungente sull'altro corteggiatore della pugliese.

Nell'esterna che ha fatto con Michele in settimana, la tronista è stata definita "moscia" e "remissiva", termini non troppo carini che in studio hanno colpito tutti.

"Per me è andata bene", ha commentato la tronista lasciando gli opinionisti senza parole.

Il collega di Tina Cipollari, in particolare, ha chiesto alla protagonista del Trono Classico se ha capito cosa le ha detto Longobardi, a partire dal fatto che non è certo di volersi portare avanti una conoscenza con lei lontano dalle telecamere.

La stoccata alla protagonista di U&D

A Gianni che ha insistito chiedendole se le piace sentirsi dare della "moscia" da uno dei suoi corteggiatori, Manuela ha risposto: "Lui non mi conosce, ci sarà tempo per fargli capire che non è così".

La tronista di U&D non è sembrata affatto turbata dalle critiche che le ha fatto Michele in esterna, anzi si è detta contenta del loro appuntamento e degli abbracci che si sono scambiati prima di salutarsi.

Sperti, contrariato dal comportamento della protagonista del Trono Classico, è arrivato alla seguente conclusione: "Tu pendi dalle labbra di Michele, non hai reazioni. Qui i ruoli si sono invertiti".

Un commento quello dell'opinionista che ha messo d'accordo sia il pubblico in studio che quello a casa, anche perché pochi secondi dopo la tronista ha scelto il napoletano per fare un ballo romantico.

Alessio in difficoltà a U&D

Michele si è mostrato molto sicuro di sé, anche perché ha detto davanti a tutti: "Io so di piacerle, ne sono consapevole".

Il problema in questa conoscenza, però, è che il corteggiatore non è convinto che Manuela sia la persona giusta per lui: ad oggi, infatti, la tronista gli piace fisicamente e per i suoi atteggiamenti dolci, per il resto è tutto da capire.

Gianni ha spostato l'attenzione anche su queste dichiarazioni di Longobardi, ma anche in questo caso la protagonista del Trono Classico di U&D non ha lasciato trasparire nessun tipo di preoccupazione per un possibile no il giorno della scelta.

La puntata del 5 ottobre, poi, è proseguita con gli aggiornamenti sulle conoscenze che Alessio sta portando avanti con diverse dame: Claudia si è rifiutata di baciare il cavaliere perché sa che lo farà anche con altre, Barbara ha detto no ad un'uscita a cena, mentre Erika ha mostrato dei dubbi sull'interesse che l'uomo potrebbe provare per lei visto che sta frequentando anche altre persone contemporaneamente.