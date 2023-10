Diverse novità accadranno nel corso delle puntate di Terra Amara in programma dal 9 al 14 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera segnalano che Mujgan prenderà le distanze da sua zia Behice. Saniye, invece, rimprovererà Rasit per aver abbandonato Fadik sull'altare.

Anticipazioni Terra amara: Demir rivela a Zuleyha che suo padre aveva delle amanti

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fekeli mostrerà a Mujgan un conto bancario creato da Yilmaz per suo figlio Kerem Ali. In questo modo, l'anziano impresario si augurerà che sua nuora non nutra più rancore nei riguardi del suo defunto marito morto.

Nel frattempo, Demir confiderà a Zuleyha che il suo defunto padre intratteneva molte relazioni extraconiugali. Nel frattempo, il ricco imprenditore e Umit continueranno a frequentarsi di nascosto, mentre Sevda suggerirà a Zuleyha di concedere al marito una seconda chance.

Mujgan, intanto, si confronterà con Fikret in quanto non crede nella veridicità dei suoi sentimenti. Quest'ultimo più tardi si recherà a casa di Umit aggiornandola sulle cose appena successe con Demir.

Mujgan prende le distanze da sua zia Behice

Nelle prossime puntate della soap opera, Fikret apparirà felice di essere in procinto di distruggere la reputazione di Demir il ragazzo intimidirà a Umit di non innamorarsi del suo fratellastro.

Nel frattempo, Fekeli convincerà Zuleyha a concedere una seconda chance a Demir e non a rinchiudersi nel dolore della perdita di Yilmaz.

Intanto Mujgan scoprirà le intenzioni di Behice: quest'ultima infatti avrà uno scatto d'ira quando capirà di non poter entrare in possesso del patrimonio lasciato da Yilmaz a Kerem Ali in quanto è bloccato fino al raggiungimento del suo 21esimo compleanno.

Per questo motivo, Mujgan sarà sconvolta e si allontanerà da sua zia, tanto da trovare conforto tra le braccia amorevoli di Fekeli, il quale rivelerà l'intenzione di non lasciarla mai da sola.

Saniye rimprovera Rasit per aver lasciato Fadik sull'altare

Rasit, intanto, tornerà alla fattoria dove racconterà a Saniye che aveva dovuto occuparsi dei suoi zii che si erano fatti male in un incidente.

La capomastro a questo punto rimprovererà l'impiegato per essere fuggito, lasciando Fadik sull'altare.

Intanto Zuleyha incontrerà un detective privato assunto per investigare sulla morte di Hunkar e scoprirà che egli ha recuperato alcune informazioni su Behice. Il detective rivelerà che la darklady era stata sposata due volte e che entrambi i mariti erano morti in circostanze molto sospette.