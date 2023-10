Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che Elio Servo ha detto addio al Trono Over di U&D. L'imprenditore che per mesi ha battibeccato con Tina Cipollari in studio, dunque, ha annunciato sui social network il suo ritiro dal parterre. In un video che ha caricato su Tik Tok, il protagonista del dating-show ha anche punzecchiato la redazione sostenendo che nel programma non si troverebbe l'amore.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

I più attenti spettatori di U&D avevano notato l'assenza di Elio alle ultime registrazioni, o meglio si sono accorti che le anticipazioni non si sono mai occupate di lui nonostante fosse uno dei personaggi di punta del Trono Over.

La mattina dell'1 ottobre, il blogger Pugnaloni ha fatto chiarezza sull'accaduto spiegando che lo stesso Servo ha pubblicato su Tik Tok un video nel quale ha annuncio il suo addio definitivo al programma.

Nel filmato che è stato realizzato con una serie di scatti nei camerini degli Elios, l'imprenditore ha ringraziato i fan e ha punzecchiato gli addetti ai lavori.

"Un caro saluto a tutti. Io lascio senza aver trovato l'amore", ha scritto il napoletano sul web nelle scorse ore.

Sempre in merito al fatto che non è riuscito ad innamorarsi nei mesi che ha trascorso nel parterre, Elio ha aggiunto: "Ah è vero, lì l'amore non si trova".

Gli scontri con l'opinionista di U&D

"Allora basta così, vado via. Grazie a tutti", termina così il messaggio con il quale il cavaliere ha annunciato la fine della sua avventura a U&D.

Elio è stato senza dubbio uno dei personaggi più discussi dell'ultimo periodo: nelle puntate finali della passata stagione e in quelle iniziati di quella 2023/2024, l'imprenditore è stato spesso al centro dell'attenzione per i duri scontri che ha avuto con Tina.

Tra i due è nata una vera e propria rivalità alla quale Maria De Filippi ha dato molto spazio, soprattutto quando si è trattato di lasciare che Servo e Cipollari si dicessero quello che pensavano l'uno dell'altro senza filtri o censure.

La collega di Gianni Sperti, inoltre, più volte ha fatto leva sulla "paura" dell'uomo per la ricotta: reduce da un trauma infantile, il napoletano non gradisce né mangiare né veder gli altri mangiare questo alimento.

L'opinionista del dating-show, però, per dispetto si è presentata in studio con vassoi di cannoli o sandwich ripieni proprio dell'alimento per il quale Elio nutre una fobia.

La stoccata a chi lavora a U&D

Con il video che ha postato su Tik Tok in queste ore, dunque, Elio ha detto addio a U&D e alla possibilità di trovare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Visto questo ritiro, Tina Cipollari dovrà individuare un altro componente del parterre con il quale discutere animatamente in ogni puntata: ad oggi, Aurora Tropea sembra essere la candidata ideale, ma i fan non escludono un possibile ritorno della storica rivalità tra l'opinionista e Gemma Galgani.

Come è accaduto con Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, neppure l'assenza di Servo nel parterre dovrebbe essere commentata da Maria o da Gianni, soprattutto perché è frutto di una decisione del cavaliere e non della redazione.