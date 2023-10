Mentre su Canale 5 era in onda una nuova puntata di U&D (quella dell'addio di Manuela Carriero al trono), in rete è stata pubblicata l'intervista ad un ex del parterre maschile della trasmissione. Marco Attanasio, dopo essere stato mandato via da Maria De Filippi, ha raccontato di un episodio che sarebbe stato tagliato in fase di montaggio: il cavaliere sostiene che Tina Cipollari gli avrebbe tirato una rosa in faccia due volte, il tutto mentre la conduttrice rideva.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre in tv veniva trasmessa la lite tra Aurora e Roberta ("sei una cafona", ha detto Tropea alla collega di parterre), alcuni siti riportavano le spiazzanti dichiarazioni di un ex del Trono Over.

A pochi giorni dal suo addio a U&D su espressa richiesta di Maria, Marco Attanasio ha rilasciato un'intervista a "Opinionista Social" per parlare della sua esperienza su Canale 5 e della frequentazione di circa due mesi che ha avuto con Aurora.

Il napoletano ha ribadito di essersi tirato indietro quando si è reso conto che la dama era molto più coinvolta e, dopo una serie di baci e appuntamenti a Roma, ha chiuso anche nel rispetto del suo sentimento.

L'uomo, però, ha attirato l'attenzione di fan e curiosi raccontando di un qualcosa che sarebbe accaduto nel corso dell'ultima puntata alla quale lui ha partecipato, quella che si è chiusa con l'invito della conduttrice ad abbandonare la trasmissione.

Le parole del protagonista di U&D

Stando a quello che ha dichiarato Marco nell'intervista che è stata pubblicata il 30 ottobre, non tutto quello che è successo in studio sarebbe stato mostrato al pubblico di Canale 5.

"Tina mi ha attaccato continuamente, io non riuscivo a parlare perché lei mi insultava", ha fatto sapere Attanasio sull'ultima registrazione di U&D alla quale ha preso parte prima di essere mandato via dalla presentatrice.

Il cavaliere ha ammesso di essersi rivolto male all'opinionista dicendole di non prendersi troppa confidenza e lei: "Si è alzata, ha preso la rosa che mi ha portato Aurora e me l'ha tirata in faccia".

L'uomo sostiene che Cipollari l'avrebbe mancato al primo tentativo, ma che la seconda volta l'avrebbe centrato in pieno visto con il fiore che gli aveva regalato Tropea per chiudere pacificamente la loro conoscenza.

"Capisco che è il suo lavoro mettere pressione, ma quello è stato un gesto esagerato e brutto", ha aggiunto l'ormai ex protagonista del dating-show di Canale 5.

L'addio di Manuela a U&D

Sempre in merito alla rosa che Tina gli avrebbe tirato in faccia nel corso dell'ultima puntata di U&D alla quale ha partecipato, Marco ha dichiarato: "Maria non è intervenuta, anzi rideva e non le ha detto niente".

"Hanno tagliato perché la frase con cui Maria mi dice di andarmene, è stata alla fine dopo la lite. Per questo ho detto che non mi interessava nessuna, ero nervoso", ha proseguito Attanasio nella sua versione di quello che non sarebbe andato in onda su Canale 5.

Il cavaliere, infine, si è detto certo del fatto che sarebbe stato tanto criticato solo perché ha scelto di conoscere Aurora, una delle dame più discusse del parterre e una "rivale" storica di entrambi gli opinionisti del programma.