Da qualche giorno a questa parte tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi qualcosa è cambiato: i due concorrenti del Grande Fratello trascorrono molto più tempo insieme e non bisticciano come accadeva in passato. Stamattina, l'attore si è ritrovato a parlare proprio con Luzzi del ritrovato rapporto e dopo averla ringraziata per essergli stata vicina nel momento del bisogno le ha proposto di conoscersi meglio.

Le parole di Massimiliano

Fin dall'inizio Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono stati in conflitto a causa del loro carattere. Da qualche giorno a questa parte però i due sembrano avere trovato l'intesa perfetta.

Nella mattinata del 30 ottobre, i due coinquilini si sono ritrovati a parlare e Varrese ha ringraziato Beatrice per questi giorni passati in tranquillità. Poi ha avanzato una proposta: "Conosciamoci. Non ci siamo conosciuti". L'intento del concorrente è quello di dare una seconda possibilità a Beatrice Luzzi, visto che non rivolgendosi parola non hanno mai avuto modo di conoscersi in modo amichevole.

A quanto pare anche Beatrice sembra essere disposta a dare una seconda possibilità al coinquilino e dimenticare una volta per tutte gli screzi avuti in passato. La stessa attrice ha rivelato di essere una persona imprevedibile, ma non ritiene di essere una persona cattiva.

Il commento su Giuseppe Garibaldi

Successivamente la chiacchierata tra Massimiliano e Beatrice si è spostata sull'atteggiamento di Giuseppe Garibaldi.

Luzzi ha ammesso di essere profondamente delusa dalle parole del 30enne calabrese. Secondo lei, quanto detto sui figli è stata una cosa difficile da digerire, quindi sente il bisogno di non fare un passo indietro anche per essere d'esempio a tante ragazze giovani.

Dal canto suo Varrese ha spiegato che Giuseppe vorrebbe essere perdonato dalla coinquilina in quanto è dispiaciuto per ciò che ha detto.

La conversazione fra i due si è conclusa con toni pacifici e tra Beatrice e Massimiliano sembrano esserci davvero le basi di un nuovo inizio.

Fan di Beatrice mettono in dubbio Varrese

La tregua tra Varrese e Luzzi non sembra convincere proprio tutti. Sui social i fan di Beatrice sembrano essere piuttosto dubbiosi sull'avvicinamento dell'attore, poiché nei giorni scorsi è uscito sul web un video che lo incastrerebbe.

Nella clip in questione, si sente il 47enne dire di volersi avvicinare a Beatrice Luzzi, per poi smascherarla sul fatto che sia una persona incoerente. Ovviamente si tratta solo di una supposizione di alcuni telespettatori, non c'è alcuna prova che Varrese si stia avvicinando alla coinquilina per mettere in atto una strategia.