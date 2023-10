La puntata di U&D che è andata in onda lunedì 16 ottobre è iniziata con gli aggiornamenti su Gemma e Maurizio. Il cavaliere, stanco delle pressioni che riceve da settimane per i baci che nega alla dama, nella puntata del 16 ottobre ha messo un punto alla frequentazione. Di fronte alle lacrime di Galgani, gli opinionisti Gianni e Tina si sono esposti per andare contro Laudicino, che secondo loro avrebbe illuso la 73enne per oltre un mese.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La rottura tra Gemma e Maurizio è al centro delle ultime puntate di U&D: a quasi due mesi dall'inizio della frequentazione, l'imprenditore ha deciso di interromperla perché non ricambia lo stesso sentimento che la dama prova per lui.

Il 16 ottobre, dunque, il pubblico di Canale 5 ha assistito all'ultima parte del dialogo che la "coppia" ha avuto nei camerini: Laudicino ha ribadito che non intendere baciare Galgani perché non se la sente, quindi la cosa migliore per lui è chiudere il rapporto in modo definitivo.

Tina ha raggiunto i due dietro le quinte e, dopo aver chiesto con insistenza l'intervento di un dottore (che non è arrivato, ma le anticipazioni fanno sapere che prenderà parte al siparietto messo su dall'opinionista nella registrazione successiva), si è accomodata di fronte a loro e ha commentato: "Ma come ti sei ridotta! Siamo solo a ottobre e stai già così, pensa a fine maggio".

Il commento del cast di U&D

Tina ha cercato di convincere Maurizio a dare un bacio a Gemma, ma lui si è sempre rifiutato dicendo: "Sarebbe finto.

Facciamo che glielo do oggi, domani devo rifarlo? Io non voglio fare beneficenza".

Di fronte a queste parole, la conduttrice di U&D ha chiesto ai tre di rientrare in studio per andare avanti con la puntata ma anche per ribadire a Galgani che l'uomo del quale si è innamorata non la corrisponde.

"Hai capito cosa ha detto? Siamo arrivati ad una conclusione, ti è chiaro?

", ha domandato con insistenza Maria De Filippi per assicurarsi che la 73enne non fraintenda nulla del discorso di Laudicino.

La dama del Trono Over ha continuato a piangere, così ci hanno pensato gli opinionisti a difenderla andando contro il cavaliere: "Tu l'hai illusa, la verità è che non ti è mai piaciuta".

Sia Gianni che Tina, dunque, pensano che Maurizio non abbia mai avuto un vero interesse per Gemma e che sia uscito con lei solo per visibilità.

La frecciatina della 'collega' di U&D

Nel discorso si è intromessa anche Barbara che, sulla scia dell'astio che c'è sempre stato tra lei e Gemma, ha detto: "Tranquillo Maurizio, lei si innamora facilmente ma altrettanto facilmente si disinnamora".

"Ha sempre fatto così. Appena conoscerà un altro, le passerà", ha proseguito De Santi.

La dama di U&D non ha gradito questa frecciatina e ha sottolineato che lei ha avuto pochissime storie importanti da quando partecipa al dating-show, una su tutte quella con Giorgio Manetti.