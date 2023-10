Ultimo atto della conoscenza tra Michele e Manuela: la puntata di Uomini&Donne che è stata trasmessa su Canale 5 venerdì 13 ottobre, è stata decisiva per il percorso della tronista pugliese. Dopo aver ascoltato le critiche che Longobardi ha rivolto a Carriero in esterna, sia Maria De Filippi che Gianni Sperti hanno spiegato alla ragazza che il suo interesse non è corrisposto: l'opinionista le ha ancora chiesto se voglia mandarlo a quel paese. La protagonista del Trono Classico ha risposto alle accuse sostenendo che il giovane vorrebbe solo visibilità e quindi, anche se con fatica, l'ha mandato a casa.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Dopo essersi occupata di Gemma e del complicato rapporto che ha con Maurizio, oggi la conduttrice di U&D si è occupata del percorso di Manuela.

Nell'ultima esterna che ha fatto, la pugliese si è sentita dire da Michele: "Sei un manichino, sei moscia, sei un mummia. Non hai reazioni, sei senza carattere. Non mi piace come ti comporti, non sei buona per fare la tronista". Nell' immediato lei non ha replicato a queste dure critiche, ma in studio Carriero si è mostrata risentita.

"Hai capito cosa ti ha detto? A volte sembri sprovveduta", ha commentato Maria De Filippi non appena Longobardi è apparso davanti alle telecamere.

Il saluto forzato a U&D

Michele ha difeso il suo diritto di dire quello che pensa della persona che sta frequentando, non a caso gli opinionisti di U&D hanno apprezzato la sua sincerità.

Di contro, però, Manuela è stata spronata a reagire e a rendersi conto che il suo corteggiatore preferito la considera una "mummia" e che l'unico interesse che ha per lei è fisico.

Tra i due è nato un botta e risposta nel corso del quale la tronista ha accusato il napoletano di fingere, di avere come unico obiettivo quello di apparire davanti alle telecamere.

Lui ha smentito questa teoria, ma ha ribadito che la maggior parte dei comportamenti che ha Carriero non gli piacciono perché non corrispondono a quelli della donna che vorrebbe al suo fianco. "Ma capisci cosa ti dice? Ma vuoi mandarlo a quel paese?", ha sbottato Gianni tra gli applausi del pubblico presente.

Attesa per le anticipazioni di U&D

Dopo che sia Gianni che Tina le hanno ripetutamente chiesto perché non eliminava Michele, Manuela si è fatta coraggio e ha detto: "Ora va a casa, si guarda le mie esterne con gli altri e magari capisce che gli piaccio. Poi torna e inizia a corteggiarmi davvero".

Prima di lasciare lo studio Michele ha sostenuto che secondo lui la tronista si sarebbe fatta influenzare dai pareri degli altri, ma ha accettato la sua decisione ed è andato via senza battere ciglio.

Carriero si è accomodata sul trono e con le lacrime agli occhi ha commentato: "Io voglio qualcuno che mi corteggi, non devo essere io a farlo. Sono una persona timida e riservata, ma ci metto sempre il cuore.

Sarò pure una mummia, ma una mummia con il cuore".

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi di U&D al termine della registrazione di oggi, chiariranno se la conoscenza tra Manuela e Michele è davvero finita, oppure se durante la settimana c'è stato un chiarimento.