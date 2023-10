La registrazione di Uomini & Donne che Maria De Filippi ha condotto il 13 ottobre,ha avuto come protagonista Gemma Galgani: la dama è stata lasciata da Maurizio ed è uscita piangendo dallo studio. Le anticipazioni che ha dato il blogger Pugnaloni, parlano anche di un siparietto che Tina ha messo su chiamando un dottore per soccorrere la torinese in lacrime. C'è stato un riavvicinamento tra Alessio e Claudia dopo una discussione, mentre Cristina ha chiuso subito con Marcello dopo un solo appuntamento.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Di male in peggio per Gemma: a una settimana dalla crisi che ha colpito il suo rapporto con Maurizio, il 13 ottobre la dama del Trono Over è stata lasciata definitivamente.

Il cavaliere ci ha pensato a lungo prima di prendere questa decisione, ma alla fine ha preferito chiudere nella consapevolezza che non contraccambierà mai lo stesso sentimento che la 73enne prova per lui.

Quando ha sentito Laudicino mettere un punto alla loro frequentazione, la protagonista di U&D non ha trattenuto le lacrime ed è uscita dallo studio in preda allo sconforto.

Chi era presente agli Elios nel pomeriggio, inoltre, fa sapere che Tina ha seguito Galgani dietro le quinte e per risollevarle il morale ha inscenato un siparietto chiamando il medico. Non è la prima volta che l'opinionista si appella a un dottore per testare le condizioni di salute di Gemma, ovviamente sempre con ironia.

Pace tra i senior di U&D

Tra i protagonisti della registrazione di U&D di venerdì 13 ottobre, c'è stato anche Alessio.

La scorsa settimana il cavaliere aveva chiuso con Claudia dopo che lei si era rifiutata di baciarlo la sera prima: ora la "coppia" è tornata al centro studio per un nuovo confronto.

Al termine della discussione che hanno avuto, i due hanno fatto pace e durante il ballo si sono anche dati un bacio sulle labbra.

Ritorno poco fortunato, invece, per Marcello: ad un anno dalla sua ultima apparizione nel Trono Over, Messina si è proposto a Cristina. La dama ha accettato lo scambio di numeri di telefono, ma nel corso delle riprese odierne ha chiuso perché non prova nessun interesse per l'ex di Ida Platano.

L'uscita di scena della corteggiatrice di U&D

Nel corso della registrazione di U&D del 13 ottobre, si è parlato soltanto del percorso di Brando.

Le anticipazioni che ha dato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, infatti, fanno sapere che il ragazzo è uscito in esterna solamente con Raffaella e che tra loro è andata molto bene.

Nel vedere il feeling che è nato tra il tronista e una sua "rivale", Beatriz ha deciso di auto eliminarsi e ha lasciato lo studio. A spiazzare i fan del dating-show, però, è la notizia che il 22enne non ha trattenuto D'Orsi, anzi ha accettato di buon grado la sua uscita di scena.

Nessuna novità, invece, su Manuela e su quello che è successo in settimana. Dopo che la pugliese ha eliminato Michele, il pubblico si aspettava un colpo di scena nella puntata: Maria De Filippi, però, non ha proprio affrontato questo argomento perché ha dato spazio solo a Brando e alle sue corteggiatrici.