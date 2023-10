Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Uomini e donne nel corso della nuova settimana di programmazione che va dal 16 al 20 ottobre 2023. Il pubblico di Canale 5 assisterà a un nuovo confronto tra Gemma e Maurizio: lei vorrà proseguire la conoscenza ma il cavaliere si rifiuterà. La dama uscirà dietro le quinte con le lacrime agli occhi. Novità anche al Trono Classico dove Beatriz si autoeliminerà.

Uomini e donne, prossime puntate: le corteggiatrici di Cristian litigano tra loro

Quanto andrà in onda su Canale a partire da lunedì 16 ottobre fa riferimento principalmente alla seconda parte della registrazione tenutasi lo scorso sabato e quella del 13 ottobre.

Dopo l'eliminazione a sorpresa del corteggiatore Michele, la tronista Manuela Carriero conoscerà un nuovo corteggiatore di nome Tommaso.

Verrà mandata in onda anche un'esterna in cui la si vede abbracciare Carlo. Ci sarà scompiglio in studio nel momento in cui si parlerà del percorso di Cristian. Il tronista porterà in esterna sia Valeria che Valentina e le bacerà entrambe. Le ragazze si ritroveranno quindi a discutere animatamente tra loro. Per quanto riguarda il Trono Over, Marcello Messina uscirà con Cristina, ma quest'ultima in studio deciderà di chiudere subito la conoscenza.

A U&D è finita tra Gemma e Maurizio: lui le dice no, la dama in lacrime

Ampio spazio anche alle vicende legate a Gemma e Maurizio.

Nelle scorse puntate, la dama torinese era uscita dietro le quinte per avere un confronto con il cavaliere dopo che lui aveva deciso di chiudere la conoscenza. Ebbene, anche in queste nuove puntate di Uomini e donne, Gemma non si darà pace e chiederà di nuovo al 57enne di continuare la frequentazione. Peccato che lui le dirà no.

Dalle anticipazioni, sembra proprio che Gemma non voglia rinunciare a Maurizio, nonostante tutto quanti abbiano cercato di aprirle gli occhi sul mancato interesse di lui. Inevitabilmente, questo ennesimo rifiuto di Maurizio, farà nascere una nuova discussione nello studio di Maria De Filippi. I telespettatori di Canale 5, vedranno Gemma devastata dal 'no' di Maurizio.

La dama torinese non riuscirà a trattenere le lacrime e se ne andrà dietro le quinte seguita da Tina Cipollari.

Colpo di scena a Uomini e donne: Beatriz si autoelimina

Anche altri protagonisti del Trono Over regaleranno al pubblico nuovi colpi di scena. Alessio e Claudia discuteranno a centro studio ma, poco dopo, durante un ballo, si baceranno. Resta da capire come la prenderà Barbara De Santi. Dando uno sguardo al Trono Classico, la discussa corteggiatrice Beatriz si autoeliminerà. La ragazza deciderà di andarsene dopo aver visto la bellissima esterna che Brando avrà realizzato con Raffaella.