Ci sarebbe potuta essere una conoscenza tra due storici protagonisti di U&D: Giorgio Manetti e Barbara De Santi. Il cavaliere, intervistato da Tag24, ha ammesso di essere rimasto molto colpito dalla dama sia in tv che alla sua prima apparizione agli Elios, peccato che lei stroncò tutto sul nascere parlando di una notevole differenza d'età. Sul flirt tra Gemma e Maurizio, invece, il toscano si è detto certo che non durerà perché non ci sarebbe trasporto, soprattutto da parte di lui.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nel commentare il ritorno di Barbara nel cast di U&D, Giorgio si è lasciato andare al racconto di un qualcosa di inedito per i telespettatori.

Nel ricordare il periodo in cui ha debuttato nel Trono Over, Manetti ha detto: "Rimasi colpito da lei vedendo le puntate, poi in studio feci un ballo con Gemma ma Maria De Filippi chiese a lei come era andata".

"Disse che ero troppo vecchio", ha proseguito il toscano nel resoconto di come è stato il suo primo incontro con De Santi.

Queste parole della dama ferirono un po' il "Gabbiano", soprattutto perché gli sembrarono una scusa per non conoscerlo: "Lei era già stata con Antonio Jorio".

Nonostante le frizioni del passato, Giorgio e Barbara si sono rivisti lontano dalle telecamere e oggi lui si dice stupito di rivederla nel parterre a distanza di tanti anni dalla sua prima partecipazione al dating-show.

Nessun pace con l'opinionista di U&D

Nell'intervista che ha rilasciato di recente, inoltre, Giorgio non si è scusato con Tina per averla definita "bulla" qualche mese fa.

Tra il cavaliere e l'opinionista di U&D, infatti, durante l'estate c'è stato un botta e risposta al veleno incentrato soprattutto sui siparietti che la vamp ha messo su per fare dispetto ad Elio.

"Il mio era solo un parere su quell'episodio del formaggio, per me è stata una scena di cattivo gusto", ha ribadito Manetti.

A proposito dell'imprenditore che per un periodo è stato l'antagonista numero uno di Cipollari, il toscano ha ipotizzato che potrebbe aver lasciato il programma anche a causa delle continue critiche che ha ricevuto da Tina e da Gianni.

"A volte si esagera e questo non va bene", ha commentato l'ex di Gemma.

Le frecciatine alla 'regina' di U&D

Giorgio ha spiazzato anche quando gli è stato chiesto di fare il nome di una dama dell'attuale parterre che lo ha colpito: se in passato avrebbe conosciuto meglio Barbara De Santi, ora il "Gabbiano" approfondirebbe volentieri un rapporto con Cristina Tenuta, che per lui è carina e femminile.

In merito alla storia che Gemma sta vivendo con Maurizio da circa un mese, Manetti si è limitato a dire di non vedere in loro né trasporto né interesse: il toscano pensa che soprattutto il cavaliere non sia intenzionato a fidanzarsi con Galgani, anzi il suo unico scopo sarebbe quello di stare al centro dell'attenzione nelle puntate di U&D.

"Le sue sono relazioni che durano poco tempo, io sono stato l'unico ad averle chiesto di uscire", ha chiosato l'ex protagonista del Trono Over sulla 73enne che ha frequentato per un periodo mentre cercava l'amore in televisione.