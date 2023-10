Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1 giovedì 5 ottobre, Vittorio chiederà aiuto alla Contessa per coinvolgere il calciatore Gianni Rivera in un evento. Nel frattempo, Irene cercherà di capire la situazione di Maria, mentre quest'ultima proverà a rintracciare Matteo per riunirlo con Barbieri. Anche Adelaide spingerà Marcello a riconciliarsi con il fratello ritrovato. Dopodiché, Matteo avrà un confronto con Maria che sfocerà in una discussione.

Adelaide convince Marcello a riconciliarsi con Matteo

Adelaide eserciterà una notevole pressione su Marcello, spronandolo a compiere ogni sforzo possibile per ristabilire un legame solido con il fratellastro Matteo, recentemente ritrovato.

Nel frattempo, Irene noterà subito i problemi sentimentali che legano la signorina Puglisi e il contabile Lamantia e indagherà sulla situazione di Maria, cercando di svelare i misteri che la circondano. Nel mentre, la stilista del Paradiso si impegnerà a rintracciare Matteo.

Vittorio chiede aiuto ad Adelaide per la collezione uomo

Dall'altra parte, Vittorio, conscio dell'importanza di avere il calciatore Gianni Rivera all'inaugurazione della collezione maschile del Paradiso, si rivolgerà alla Contessa in cerca di aiuto. Tuttavia, la nobildonna di Sant'Erasmo, con rammarico, non prenderà in considerazione la sua proposta e, in un momento di confessione, rivelerà a Matilde di essere molto dispiaciuta per non aver potuto aiutare Conti.

Matteo, nel frattempo, avrà una discussione animata con Maria, ma successivamente sentirà il peso del rimorso per il suo atteggiamento e cercherà sinceramente di riavvicinarsi a lei. Infine, a casa di Marcello, un evento imprevisto si profilerà all'orizzonte.

Riassunto della puntata precedente de il Paradiso

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 4 ottobre, Concetta desidera preparare un regalo di compleanno per il suo futuro genero, tuttavia, Maria sembra non essere entusiasta di questa idea.

Nel frattempo la giovane Puglisi scopre che la madre di Matteo sta affrontando una grave malattia e successivamente decide di confidare i suoi problemi con Vito alla sorella.

Infine, Umberto è profondamente toccato dalla sofferenza di Adelaide a causa del rifiuto della figlia, così decide di fare qualcosa per alleviare il suo dolore. In un gesto inaspettato, Flora si offre di aiutarlo.