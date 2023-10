Sono tante e tutte molto interessanti le risposte che Giorgio Manetti ha dato sugli attuali protagonisti di Uomini e donne nell'intervista ha rilasciato a Tag24. In merito al battibecco che ha avuto con Tina quest'estate, ad esempio, il cavaliere ha fatto sapere di non doversi scusare perché ancora oggi pensa che l'opinionista abbia esagerato con Elio. Frecciatine del toscano anche alla ex Gemma Galgani e al giovane signore che sta frequentando da circa un mese.

Aggiornamenti sul diverbio lontano da Uomini e donne

Lo scorso 3 ottobre Giorgio Manetti è tornato al centro dell'attenzione mediatica per alcune pungenti dichiarazioni che ha rilasciato ad un sito d'informazione.

Quando gli è stato domandato se ha intenzione di chiarire con Tina dopo la lite che hanno avuto a distanza durante la pausa estiva di Uomini e donne, il cavaliere ha spiazzato dicendo: "Non c'è nessuna pace da fare".

Chi ha seguito le vicende dei protagonisti del dating-show anche durante le vacanze, ricorderà che l'opinionista ha reagito male ad un commento che l'ex di Gemma ha fatto sul suo "operato" in studio.

Sentendosi definire "bulla" da quello che lei reputava un amico, Cipollari ha risposto sui social dandogli dell'irriconoscente.

Ad oggi, però, tra i due è ancora gelo e a confermarlo sono queste parole di Giorgio: "Ho solo espresso un parere da spettatore sull'episodio di Elio e il formaggio, una scena di cattivo gusto".

La stoccata alla protagonista di Uomini e donne

Giorgio ha anche detto la sua sulla coppia Gemma e Maurizio, una di quelle che sta monopolizzando gran parte del tempo a disposizione nelle nuove puntate di Uomini e donne.

Dopo essersi detto parecchio scettico sull'interesse che il cavaliere di Livorno dice di provare per Galgani (tra i due c'è una notevole differenza d'età), Manetti ha aggiunto: "Non vedo trasporto in loro e penso che questa storia non avrà futuro".

Il toscano, però, ha ricordato a fan e curiosi che è da diversi anni che i signori del parterre si avvicinano alla sua ex solo per visibilità e non esclude che questa possa essere anche l'obiettivo di Maurizio.

"Ormai è un copione che si ripete, anche perché lei è il fulcro del programma", ha proseguito il "Gabbiano" nell'analisi delle dinamiche che sta proponendo il Trono Over da quando lui l'ha abbandonato per tornare alla vita di tutti i giorni.

Nessun ritorno a Uomini e donne

Giorgio, inoltre, in questa recente intervista si è detto per nulla stupito della decisione di Elio di ritirarsi dopo pochi mesi.

Secondo il toscano, infatti, il "collega" potrebbe non aver avuto più stimoli e le critiche degli opinionisti potrebbero aver favorito la sua anticipata uscita di scena, con tanto di frecciatina al programma ("Lì non si trova l'amore, vado via", ha scritto Servo sui social network per annunciare il suo addio al parterre).

Sul ritorno a Uomini e donne di Barbara, invece, Manetti ha parlato dello stupore che ha provato quando l'ha saputo, ma ha anche voluto ricordare quando si sono incrociati agli Elios e lei ha rifiutato una conoscenza "perché ero troppo vecchio".

Tra le dame che partecipano attualmente al Trono Over, l'ex di Gemma ha individuato nella giovane Cristina Tenuta una persona carina e femminile, ma non abbastanza per spingerlo a rimettersi in gioco davanti alle telecamere a tanti anni di distanza dalla sua ultima apparizione.