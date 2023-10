Colpo di scena nella casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore Heidi Baci ha cambiato rotta e si è avvicinata a Massimiliano Varrese. Il pubblico è dell'idea che questo repentino cambiamento, sia solo una strategia messa in atto dalla gieffina per non venire eliminata nella puntata di giovedì 12 ottobre.

Heidi si avvicina a sorpresa a Varrese: strategia per non essere eliminata?

Gli equilibri nella casa del Grande Fratello continuano a cambiare. Se fino a poche ore fa Heidi Baci non voleva neppure sentir nominare Massimiliano Varrese, ora sembra aver cambiato idea.

Il caso vuole che questo dietrofront sia giunto dopo che Heidi è finita in nomination. La ragazza rischia infatti di uscire nella diretta del 12 ottobre. Con lei al televoto ci sono Beatrice, Arnold e Valentina. Il concorrente che otterrà meno voti, dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Anche per questo sul web in diversi pensano che sia tutta una strategia di Heidi per non essere eliminata.

Cambio di rotta per Heidi Baci al Grande Fratello

Forse, a detta di altri utenti, Heidi dopo il palo ricevuto da Vittorio, ha deciso di buttarsi su Massimiliano.

Heidi potrebbe essersi resa conto che solo una 'ship' con l'attore potrebbe garantirle la permanenza nella casa di Cinecittà o quanto meno, almeno un bel blocco in puntata.

Dopo la diretta di lunedì 9 ottobre, lei e Varrese si sono ritrovati a parlare di ciò che sta succedendo in casa. Entrambi si sono resi conto che per farsi amare dal pubblico devono darsi da dare.

A questo punto, l'avvicinamento di Heidi a Massimiliano potrebbe stuzzicare la curiosità del pubblico a casa che, anche solo per vedere come andrà a finire questo ipotetico flirt, potrebbe decidere di non eliminare la bionda gieffina.

Il flirt tra Varrese e Heidi: i sospetti dei fan del Grande Fratello

I telespettatori però non sono di certo degli sprovveduto ed eventuali giochetti e strategie funzionano solo se messi a punto nel migliore dei modi.

C'è già chi parla di 'flirt fake' tra Varrese e Heidi. Sui social da, qualche ora, stanno girando dei video in cui si vede la bionda gieffina mentre dorme tra le braccia di Massimiliano. Questo repentino cambio di atteggiamento ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti, che ora accusano Heidi di ipocrisia e falsa vicinanza all'attore, con il solo scopo di non venir eliminata dal reality.

Non è un mistero che le storie d'amore nei reality come il Grande Fratello, appassionano quasi sempre il pubblico e garantiscono ai protagonisti molti voti e consensi al televoto. Non neppure è un mistero il fatto che più si riesce a rimanere in gioco, più alto è il guadagno in termini di denaro e più alta è la visibilità che si può ottenere. Ecco il motivo per il quale una parte dei telespettatori ora crede che Heidi stia solo usando Varrese per rimanere il più a lungo possibile nella casa del Grande Fratello.