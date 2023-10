Il giorno successivo all'addio di Manuela Carriero al trono di U&D, sui social network si parla di quello che avrebbe fatto Michele dopo aver salutato la pugliese in studio. L'esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, ha condiviso su Instagram il messaggio con il quale una fan l'ha voluto avvisare di come Longobardi avrebbe trascorso la serata dopo la registrazione: il corteggiatore sarebbe stato visto in un locale in atteggiamenti affettuosi con una ragazza bionda.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nel corso della registrazione di U&D del 21 ottobre Manuela ha lasciato il trono e l'ha fatto accusando i suoi corteggiatori di non aver mai provato un reale interesse verso di lei.

Anche se è stato eliminato un paio di settimane fa, ieri pomeriggio Michele era in studio e ha salutato Carriero consegnandole una lettera nella quale ha ripercorso tutta la loro conoscenza.

Stando a una segnalazione che è arrivata ad Amedeo Venza, subito dopo le riprese Longobardi si sarebbe concesso una serata di divertimento in compagnia di una giovane che ovviamente non è la pugliese che ha frequentato in tv per circa un mese e mezzo.

"Ieri Michele ha fatto serata in un locale con amici e con una ragazza bionda molto carina", si legge su Instagram la mattina di domenica 22 ottobre.

I retroscena dopo l'ospitata a U&D

"I due erano complici e molto vicini. Ridevano e scherzavano e per poco non ci scappava il bacio", fa sapere ancora una fan anonima su quello che avrebbe fatto Michele dopo l'ultima registrazione di U&D.

Sia l'autrice della segnalazione che Amedeo Venza hanno concordato nel sostenere che il napoletano si sarebbe subito ripreso dalla fine del percorso con Manuela.

"Non è mai stato male, al massimo per aver perso la visibilità", ha commentato l'influencer sul ragazzo che un paio di settimane fa è stato eliminato dopo aver descritto la tronista come una persona moscia e senza carattere.

Stando a questa indiscrezione, dunque, l'ormai ex corteggiatore del dating-show avrebbe già voltato pagina dopo aver accantonato la breve ma intensa conoscenza con la pugliese che nelle ultime ore ha abbandonato il trono senza fare la scelta.

Dettagli sul ritiro della tronista di U&D

Tornando al perché Manuela ha abbandonato U&D da sola, quindi senza fare una scelta, il motivo sarebbe da ricercare nell'interesse delle persone con le quali è uscita in esterna nell'ultimo mese e mezzo.

Dopo aver comunicato la sua decisione, Carriero ha spiegato di essersi sentita quasi obbligata a lasciare il trono perché nessuno dei suoi corteggiatori le avrebbe mai dimostrato un reale coinvolgimento.

Sia Michele che Carlo, dunque, sono stati incolpati dalla pugliese di essere la causa del suo ritiro anticipato dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi.

A oggi, dunque, a cercare l'amore sulla poltrona rossa sono rimasti Brando e Cristian; i fan del dating-show, però, sono certi che a breve arriverà una nuova tronista, ovvero una ragazza che prenderà il posto di Manuela.

Secondo gli spettatori, una delle principali candidate al trono sarebbe Francesca Sorrentino, concorrente dell'ultima edizione di Temptation Island e volto amatissimo sia dal pubblico che dalla redazione di Uomini e donne.