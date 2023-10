Lunedì 30 ottobre avrà inizio una nuova settimana a Il Paradiso delle Signore 8 e secondo le anticipazioni tutti saranno impegnati nei festeggiamenti per l'apertura della metropolitana. Elvira si darà da fare per aiutare Salvatore con i dolci, mentre Agata lavorerà a stretto contatto con Roberto. Vittorio, Matilde, Ezio e Gloria si occuperanno della cessione dei terreni, mentre Umberto tenterà di portare Tancredi dalla sua parte. Le sorprese non mancheranno con un gesto inaspettato da parte della signora Frigerio per il marito. Matteo continuerà a temere una mossa di Mancino e terrà d'occhio l'ospedale in cui si trova la madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Agata e Roberto lavorano insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che la città di Milano si preparerà all'apertura della metropolitana. Lo staff di Vittorio non si farà cogliere impreparato e per i festeggiamenti si darà da fare, come sempre dando il massimo dell'impegno. Con Roberto lavorerà Agata, mentre Elvira si occuperà di aiutare Salvatore come le è stato richiesto da Landi. La ragazza non nasconderà un certo imbarazzo nel lavorare fianco a fianco con Amato, ma con lui preparerà dei dolci molti particolari.

Anticipazioni puntata di lunedì 30 ottobre: Umberto cerca l'appoggio di Tancredi

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di lunedì 30 ottobre vede al centro dei riflettori anche l'accordo per la ditta Colombo.

Vittorio, Matilde, Ezio e Gloria inizieranno a pensare a come muoversi in vista della cessione dei terreni. L'armonia del grande magazzino non piacerà a Umberto, che si darà da fare per portare Tancredi dalla sua parte. Guarnieri proverà a metterlo contro la moglie per tutelare gli interessi della Galleria Milano Moda. Per Tancredi, tuttavia, arriverà una sorpresa per via di un gesto inaspettato da parte di Matilde.

Matteo preoccupato per la madre: non la lascia sola

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Matteo, dopo aver evitato la rapina, sarà sempre più preoccupato per la sua situazione. Matteo non starà tranquillo anche per via delle continue minacce di Mancino, che lo tiene in pugno e che potrebbe agire da un momento all'altro.

La paura maggior di Matteo sarà l'eventualità che lo strozzino vada dalla madre in ospedale e per questo starà in guardia. Il fratellastro di Marcello terrà d'occhio la stanza della madre per proteggerla dall'eventuale arrivo di Mancino.