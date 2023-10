Sono da poco terminate le riprese di una nuova puntata di Uomini & Donne: le anticipazioni che ha riportato questo 30 ottobre il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che Maurizio ed Elena hanno piccolo battibecco per il bacio che Barbara ha dato al cavaliere durante la sfilata. Il siciliano Gero Natale ha abbandonato il cast da single.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Questo lunedì 30 ottobre Maria De Filippi ha condotto un nuovo appuntamento con U&D: nel pomeriggio, infatti, si è svolta la registrazione di una puntata che andrà in onda prossimamente su Canale 5.

Gli spoiler che sono trapelati alla fine delle riprese, fanno sapere che la frequentazione tra Maurizio ed Elena ha subito un piccolo stop. Durante la settimana, infatti, i due hanno battibeccato a causa di un bacio che il cavaliere ha dato a Barbara mentre in studio era in corso la sfilata delle donne del cast.

La dama si è mostrata gelosa di questo scambio di affettuosità, ma dopo un lungo confronto ha deciso di riappacificarsi con Laudicino e di ballare con lui.

Tina Cipollari, però, ha ribadito di non credere all'interesse che Elena dice di provare per il protagonista del Trono Over, così tra le due è iniziata una lite molto forte.

Niente novità su Gemma a U&D

Gran parte del tempo a disposizione nella registrazione odierna di U&D, è stato dedicato ai protagonisti "senior" del cast.

Silvio, ad esempio, ha chiuso con Gabriella ad una settimana dall'inizio della loro conoscenza: i due uscivano insieme da poco, ovvero da quando lui ha messo un punto alla storia con Donatella.

Nessuna delle anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios il 30 ottobre, riguarda Gemma. La dama aveva accettato il numero di telefono di Bruno, un 61enne pronto a corteggiarla e a farle dimenticare Maurizio, ma di questa frequentazione non si è più saputo nulla.

Sempre restando sui componenti del parterre, il blogger Pugnaloni fa sapere che Gero non era tra i cavalieri perché ha deciso di abbandonare il programma. Dopo aver cercato di sbloccarsi uscendo con diverse signore, il siciliano ha scelto di tornare a casa e di cercare lì la sua anima gemella.

Novità sui ragazzi di U&D

Per quanto riguarda i tronisti di U&D, il 30 ottobre non si è parlato di Brando e del suo percorso: il trevigiano non era in studio, così come le sue corteggiatrici Beatriz, Silvia e Raffaella.

Cristian, invece, ha portato in esterna Valentina ma non l'ha baciata; Valeria ha un po' protestato per l'atteggiamento del romano, soprattutto dopo che lui ha scelto Virginia per ballare.

Anche in questa registrazione, infine, non c'è stata la presentazione di chi prenderà il posto di Manuela Carriero sulla poltrona rossa. La giovane pugliese ha abbandonato il dating-show da un paio di settimane (anche se il suo ritiro sta andando in onda in questi giorni), ma per ora la redazione non l'ha ancora sostituita.