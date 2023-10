Questo lunedì 30 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. Mentre su Canale 5 veniva trasmesso il "no" di Michele a un ritorno da corteggiatore di Manuela, in studio dame e cavalieri raccontavano gli ultimi avvenimento. Occhi puntati su Maurizio ed Elena: i due continuano a uscire insieme nonostante una piccola incomprensione per un bacio che Barbara ha dato al cavaliere nella sfilata; la stessa Elena ha avuto una lita con Tina Cipollari. Intanto Silvio ha chiuso la conoscenza con Gabriella. Sul fronte giovani, invece, Brando non era presente e non si è parlato di lui.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

La prima delle due registrazioni di U&D previste per questa settimana (l'altra è in programma questo martedì 31 ottobre), è appena terminata e il blogger Pugnaloni sta iniziando a raccontare cosa è successo in studio. Le anticipazioni che sono trapelate dagli Elios in queste ore, dunque, riguardano sia i ragazzi che i "senior" del cast, che si sono ritrovati davanti alle telecamere per aggiornare il pubblico sulle loro conoscenze. Da circa 15 giorni, ad esempio, Gemma sta uscendo con Bruno, un signore di 61 anni che è arrivato subito dopo la rottura con Maurizio.

Anche il cavaliere livornese ha intrapreso una nuova frequentazione dopo l'addio a Galgani, quella con Elena: i due si sono anche baciati più volte a conclusione di appuntamenti romantici lontano dai riflettori.

Nelle scorse ore si è parlato della piccola discussione che la "coppia" ha avuto a causa di un bacio che Barbara ha dato a Laudicino durante la sfilata: a fine giornata c'è stato il chiarimento e hanno ballato. Tina, però, ha litigato un'altra volta con Elena per un po', ribadendo di non credere all'interesse che dice di provare per l'ex di Galgani.

Conoscenze e liti a Uomini & Donne

Come documentano le puntate di U&D che stanno andando in onda in questi giorni, il percorso di Manuela Carriero si è concluso senza una scelta. La giovane pugliese ha abbandonato il trono perché sia Michele che Carlo non intendevano più corteggiarla, quindi lei è stata quasi costretta a dire addio al dating-show dopo meno di due mesi.

A cercare l'amore nel cast del Trono Classico, dunque, ad oggi sono Brando e Cristian: il primo, in particolare, ha conoscenza abbastanza avviate con tre diverse pretendenti.

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios al termine delle riprese di martedì scorso, infatti, hanno confermato il ritorno di Beatriz: la giovane si era auto eliminata dopo aver visto un avvicinamento in esterna tra il tronista e Raffaella ma, dopo un confronto in camerino con lui, ha deciso di riprendere posto tra le sua spasimanti. Per quanto riguarda il romano Forti, sta uscendo da un po' di tempo con Virginia, Valeria e Valentina, ma le sue preferenze non sono ancora ben chiare ai telespettatori.

Nelle scorse ore si è parlato solo di Cristian e delle esterne che ha fatto con le sue ragazze: Brando era assente, così come le sue corteggiatrici.

I protagonisti di U&D al centro dell'attenzione

Nel corso della registrazione di U&D che si è svolta lunedì 30 ottobre, si è parlato anche di altri volti storici del Trono Over. Silvio ha chiuso con Donatella da circa una settimana per incompatibilità, ma ha accettato subito di conoscere una vecchia conoscenza del parterre: la dama Gabriella, che ha scritto alla redazione per poter incontrare esclusivamente Venturato. Anche questo rapporto, però, si è già chiuso e il cavaliere ha quindi il cuore libero.

Tra Alessio e Claudia, invece, è scoppiata la passione qualche puntata fa e nessuno dei due ha più accettato di uscire con altre persone.

Barbara e Roberta, invece, si sono lamentate degli uomini del cast e della loro scarsa intraprendenza: le due "veterane" del dating-show avrebbero voglia di innamorarsi ma i cavalieri che sono in studio non smuovono nulla in loro. Gero, infine, ha lasciato il programma.