Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle prossime puntate ci sarà spazio per le vicende di Elena e Maurizio, i quali si ritroveranno ai ferri corti per colpa di Barbara. Invece Tina sarà protagonista di una lite in studio con la dama Elena, mentre dopo l'addio al programma di Manuela non ci sarà nessuna nuova entrata, almeno per il momento.

Elena e Maurizio: scoppia la discussione per colpa di Barbara

Le anticipazioni di Uomini e donne tratte dall'ultima registrazione di questa stagione, rivelano che Elena e Maurizio si ritroveranno ad affrontare una discussione in studio, dovuto a quanto è successo nel corso delle precedenti riprese del programma di Canale 5.

Il motivo? In occasione della sfilata, Barbara ha dato un bacio a Maurizio per sincerarsi del buon voto che le aveva dato, scatenando però la furia di Elena, che non l'ha presa affatto bene.

Di conseguenza, tra i due ci saranno dei momenti di forte tensione in studio, anche se dopo un confronto particolarmente animato, al quale prenderà parte anche Barbara, tornerà il sereno.

Tina ed Elena si ritrovano ai ferri corti nelle prossime puntate di U&D

Tuttavia, le anticipazioni del talk show rivelano che le prossime puntate di questa edizione non saranno affatto semplici per Elena, che si ritroverà a dover affrontare anche una lite con Tina.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che tra Tina e la dama Elena scoppierà un'accesissima lite in studio.

Sembrerebbe che, dopo aver messo da parte le polemiche della sua nemica giurata Gemma Galgani, l'opinionista di U&D abbia trovato una nuova rivale in trasmissione.

Inoltre, nel corso dell'ultima registrazione del talk show, c'è stato spazio anche per l'uscita di scena di Gero che ha preferito abbandonare la trasmissione.

Nessuna nuova tronista in studio al posto di Manuela nelle prossime puntate

Per il trono classico, invece, le anticipazioni di U&D rivelano che non c'è stata nessuna nuova tronista che ha preso il posto di Manuela.

Al momento, la produzione del talk show di Canale 5, ha scelto di non puntare su un nuovo volto femminile bensì di portare avanti solo i percorsi di Cristian e Brando.

Per quanto riguarda Cristian, il tronista ha deciso di portare in esterna Valentina ma tra i due non c'è stato nessun bacio ed è stato proprio lui a scegliere di non farlo.

Valeria, invece, è ritornata in trasmissione dopo una settimana di assenza e non è mancata una nuova discussione in studio con Cristian, dovuta proprio ai suoi modi di fare in esterna con Valentina che l'avrebbero particolarmente infastidita.