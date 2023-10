Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda nel corso della settimana che va dal 23 al 27 ottobre 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Damiano, che si troverà in serio pericolo.

Roberto, invece, sarà terrorizzato all'idea di poter perdere il piccolo Tommaso, motivo per il quale chiederà a Marina di mettere da parte la sua sete di vendetta nei confronti di Lara.

Spazio anche alle vicende di Viola che, dopo aver preso coscienza del sentimento che nutre nei confronti di Damiano, vorrà uscire allo scoperto.

Roberto Ferri terrorizzato: anticipazioni Un posto al sole al 27 ottobre

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate fino al 27 ottobre 2023 rivelano che Roberto Ferri sarà sempre più terrorizzato da quella che potrebbe essere la vendetta di Marina nei confronti di Lara.

La signora Giordano, stufa di dover subire i ricatti da parte di Martinelli, deciderà di intervenire con un suo piano per cercare di tenere a bada la donna e metterla definitivamente con le spalle al muro.

Tuttavia Roberto non vedrà di buon occhio il piano della sua compagna: in questi nuovi episodi sarà intimorito e finirà per temere una nuova vendetta da parte di Lara.

Il sospetto di Roberto è quello che la sua ex compagna possa portargli via per sempre il piccolo Tommaso e in tal modo impedirgli di vederlo crescere.

Viola perde la testa per Damiano: anticipazioni Un posto al sole 23-27 ottobre

Per tale motivo Ferri chiederà a Marina di mettere da parte la sua sete di vendetta e provare così a evitare il peggio. La signora Giordano accetterà di acconsentire alla richiesta del suo compagno?

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma fino al 27 ottobre su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Viola.

La donna si renderà conto di non essere più in grado di fingere: ciò che prova nei confronti di Damiano l'ha fortemente scombussolata, e per tale motivo desidera uscire allo scoperto e far chiarezza su quelli che sono i suoi reali sentimenti nei confronti del poliziotto.

Damiano si ritrova in serio pericolo: anticipazioni Un posto al sole al 27 ottobre

Intanto la situazione di Damiano continuerà a essere estremamente preoccupante. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 ottobre rivelano che il poliziotto è ignaro dei rischi che sta correndo.

Perché Eduardo e Tony inizieranno ad avere dei sospetti sul suo conto, motivo per il quale decideranno di indagare per cercare di vederci chiaro e capire se il poliziotto è davvero dalla loro parte oppure se li sta ingannando e prendendo in giro.