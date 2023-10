Lunedì 16 ottobre 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Al televoto sono finite Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin e, il pubblico da casa, è ansioso di scoprire chi sarà il favorito e chi invece il meno votato della settimana.

Sondaggi GF 16 ottobre

Anche questa settimana il televoto è in positivo e chiede chi, tra le donne in nomination, si vuole salvare. La preferita del televoto godrà dell’immunità per la prossima nomination eliminatoria e avrà inoltre la possibilità di mandare una concorrente, tra gli altri nominati, direttamente al televoto.

Secondo quanto emerso dagli ultimi sondaggi pubblicati online, la concorrente più votata e quindi immune alla prossima nomination, dovrebbe essere Beatrice Luzzi, con circa il 58.94% di preferenze. A seguire poi dovrebbe essere Rosy Chin, con invece il 21.14% di preferenze. Ultima in ordine di gradimento e quindi possibile candidata all’eliminazione, dovrebbe essere Grecia Colmenares, con il 19.92% di preferenza. Non resta dunque che attendere la puntata di lunedì 16 ottobre per scoprire se i sondaggi avranno o meno ragione.

Le ultime notizie dalla casa

Intanto nella casa più spiata d’Italia, continua l’avventura per i concorrenti. Innanzitutto tra Massimiliano Varrese e Heidi il rapporto continua a procedere tra alti e bassi.

Proprio nella serata di domenica 15 ottobre, Heidi Baci ha confessato a Beatrice e Anita di aver notato un certo distacco da parte dell’attore, rivelando inoltre di nutrire una forte attrazione verso Massimiliano, ma di non sentirsi ancora pronta a sbilanciarsi o dargli un bacio. Successivamente, la ragazza ha deciso di chiarirsi con Varrese.

Ad iniziare la conversazione è stato proprio Massimiliano il quale ha rivelato: “Mi sento giù perchè mi manca mia figlia. Mi sarebbe piaciuto trascorrere più tempo con te per evitare di abbattermi. Adesso sto bene. Io con te non voglio sbagliare”. Heidi per tutta risposta ha rivelato all’attore di apprezzare le sue buone intenzioni, ma in questo momento non si sente ancora pronta e ha invitato Massimiliano a vivere la frequentazione in maniera più leggera, spontanea e tranquilla.

La pace tra i due è durata però poco, poiché dopo cena tra Heidi e Varrese è scoppiato un nuovo battibecco, dovuto al distacco di Massimiliano.

Anche Giuseppe Garibaldi in queste ore è sembrato molto dubbioso in merito al suo rapporto con Beatrice Luzzi. Il barman ha infatti raccontato a Massimiliano Varrese, di non aver compreso il comportamento dell’attrice e si è detto timoroso del fatto che Beatrice stia iniziando ad avere dei dubbi a causa delle avvertenze di Fiordaliso.