Con le nuove puntate di Un posto al sole, destinate all'access prime time di Rai 3, potrebbe esserci spazio per un colpo di scena legato alle vicende di Roberto Ferri. Il ricco imprenditore potrebbe perdere il piccolo Tommaso e rinunciare così a vederlo crescere.

Spazio anche a Viola, che dopo la notte di passione vissuta con Damiano potrebbe scoprire di essere incinta.

Tommaso e Roberto nel mirino di Lara nelle nuove trame di Un posto al sole

Le nuove trame di Un posto al sole vedranno ancora una volta Roberto al centro delle dinamiche, dato che dovrà affrontare la spietatezza di Lara, pronta a tutto pur di non vederlo felice al fianco di Marina.

Di conseguenza, nel corso dei nuovi appuntamenti di questa stagione, Roberto potrebbe ritrovarsi costretto a rinunciare per sempre al piccolo Tommaso.

Ida, vera mamma del bambino, dopo essersi resa conto della pericolosità di Lara, potrebbe iniziare a temere per l'incolumità del piccolo.

Per tale motivo la donna potrebbe svelare a Roberto di aver intenzione di lasciare Napoli e far perdere le sue tracce insieme al piccolo Tommaso, così da evitare che Ida possa far loro del male.

Roberto perde Tommaso nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Forte del suo amore per quel bambino che gli ha stravolto la vita, Ferri potrebbe accettare di perderlo pur di evitare che possa accadergli qualcosa di brutto per colpa della sua ex compagna.

Nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole di questa stagione, potrebbe esserci spazio anche per una scoperta che metterebbe in subbuglio la vita di Viola.

Perché la donna si è lasciata andare a una notte di passione intensa con Damiano. I due si sono abbandonati al sentimento che li unisce e adesso potrebbe arrivare una notizia del tutto inaspettata.

Viola scopre di essere incinta nelle nuove puntate di Un posto al sole su Rai 3?

Non si esclude che, nel corso delle prossime puntate di questa stagione della soap opera serale di Rai 3, Viola possa scoprire di essere incinta.

La donna potrebbe chiedere un consulto proprio alla mamma dopo dei piccoli malesseri che potrebbero spingerla a fare degli accertamenti, fino a scoprire di essere incinta del suo secondo figlio.

Il colpo di scena ci sarebbe nel momento in cui dovesse venire fuori che quel bambino non è frutto della sua storia d'amore con Eugenio, bensì della notte di passione vissuta con il poliziotto Damiano, che ha saputo far breccia nel cuore di Viola, tanto da metterla in profonda crisi col suo compagno.