Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole del mese di novembre? Al centro delle trame e delle dinamiche della soap opera ci saranno le vicende di Viola, la quale si ritroverà sempre più in crisi dopo quello che c'è stato con Damiano.

La donna si renderà conto di non poter far finta che non sia successo nulla e, il vero colpo di scena, potrebbe arrivare nel momento in cui scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino, frutto proprio della notte di passione vissuta con l'aitante poliziotto che le ha rapito il cuore.

Viola e Damiano escono allo scoperto nelle trame di Un posto al sole di novembre?

Nel dettaglio, con le nuove puntate di Un posto al sole del mese di novembre, per Viola potrebbe arrivare il momento di affrontare la difficile situazione in cui si trova, dopo aver ceduto alla passione con Damiano.

La figlia di Ornella si renderà conto che quella che c'è stata col poliziotto non era una semplice "scappatella", dato che tra i due vi è un vero sentimento che ha reso quel momento speciale.

Dopo la notte di passione vissuta con Damiano, ecco che Viola potrebbe ritrovarsi a fare una clamorosa scoperta in grado di scombussolare radicalmente la sua vita e mettere in discussione anche il suo legame affettivo con Eugenio Nicotera.

Viola scopre di essere incinta nelle trame di Un posto al sole di novembre?

Non si esclude che, nel corso degli appuntamenti di Un posto al sole del mese di novembre, Viola possa scoprire di essere in dolce attesa di un bambino.

Quel bebè che porta in grembo potrebbe essere proprio frutto della sua notte di passione col poliziotto, ex compagno di Rosa.

In tal caso sarebbe un vero e proprio colpo di scena clamoroso, che porterebbe Viola a prendersi le sue responsabilità col marito, ammettendo così il suo tradimento.

Occhi puntati anche sulle vicende di Silvia che, nel corso dei prossimi appuntamenti con Un posto al sole del mese di novembre, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una importante scelta da prendere dal punto di vista sentimentale.

Silvia lascia Giancarlo nelle nuove puntate di Un posto al sole di novembre?

Sì, perché la donna dopo il rientro in città di Giancarlo si ritroverà messa a durissima prova e arriverà a comprendere che il suo sentimento nei confronti del compagno è cambiato radicalmente.

Silvia non sente più le stesse emozioni del passato nei confronti di Giancarlo, motivo per il quale metterà in discussione il loro legame e non si esclude che tra i due possa arrivare il momento dell'addio definitivo.

Il sospetto, infatti, è che Silvia possa decidere di prendere in mano le redini della sua vita e dare una svolta radicale alla sua sfera sentimentale, fino a chiudere definitivamente con Giancarlo, per provare a darsi una seconda chance con Michele, dopo il riavvicinamento avvenuto nel corso dell'ultimo periodo.