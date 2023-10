Prosegue la querelle tra Sofia Codegoni e Alessandro Basciano: i due ex volti del Grande Fratello si sono appena lasciati con lei ad aver raccontato tutta la verità nel corso di un'intervista rilasciata a Verissimo.

A poche ore dalla chiacchierata con Silvia Toffanin, sulla pagina Instagram "Ioscioccobasita" Guendalina Canessa ne ha preso le difese criticando duramente Basciano che ha poi controbattuto sostenendo come la Canessa parlerebbe a sproposito senza sapere come siano andate realmente le cose.

Botta e risposta a distanza tra Canessa e Basciano

Nell'intervista rilasciata sabato a Verissimo, Sophie Codegoni ha confermato di essere stata tradita dal suo ex Basciano parlando anche di aggressioni verbali e di pressioni psicologiche subite oltre ad una serie di condotte sbalorditive che lui avrebbe adottato: "Ero a 7 centimetri dal parto, lui mi guarda e mi dice: ‘ti mando tua mamma, vado a riposare un po’. Poi è stato svegliato da mio padre, visto che lui continuava a dormire. L’ostetrica mi diceva: ‘Chi è andato a dormire meglio che rimanga lì’. Io dicevo di no, che dovevano chiamarlo perché non poteva perdersi questo momento”.

Alle affermazioni della sua ex fidanzata, Basciano ha replicato tramite una storia di Ig: "Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) visto che non ha rispettato lei in primis".

Lo sfogo di Basciano è stato ripreso anche dalla pagina Instagram "Ioscioccobasita", a commentarlo è stata l'influencer Guendalina Canessa : "Ah lei cattiveria? Lei? Tu puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente". La showgirl ha invitato il dj ad abbassare i toni nei confronti della sua ex anche per rispetto della bambina che hanno avuto cinque mesi fa.

La presa di posizione di Canessa non è passata inosservata allo stesso Basciano, il quale ha deciso di replicare tramite un'altra storia su Instagram: "Falla finita, parli sempre a caso e non sai nulla, poi le scuse me le vieni a fare te".

Il commento di alcuni utenti del web

Il racconto di Sophie Codegoni a Verissimo non è passato inosservato agli utenti del web: "I social possono distorcere totalmente la realtà e fare credere in cose che sono lontane dalla verità" ha postato qualcuno.

Un fan invece ha lanciato una stoccata a Basciano: "Effettivamente quel video lo ha stancato, ecco perché voleva dormire". Tra i vari commenti c'è chi ha sostenuto come Alessandro avesse dimostrato di avere un carattere aggressivo già nella casa di Cinecittà non trovando dunque strano che lontano dai riflettori abbia usato modi e toni esagerati nei confronti della sua ex compagna.