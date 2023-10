L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole del prossimo novembre 2023 potrebbe essere caratterizzato dalla fatidica resa dei conti per Lara.

L'ex compagna di Roberto Ferri, infatti, potrebbe ritrovarsi messa alle strette per le sue bugie e travolta dalla disperazione compiere un gesto estremo e fatale per la sua vita.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, dopo le notti di passione vissute con Diana, potrebbe rendersi conto di voler dichiararsi a Rossella.

Lara messa alle strette nelle nuove trame di Un posto al sole

Nel dettaglio, con le nuove trame di Un posto al sole del mese di novembre, ci sarà spazio per le vicende di Lara, che si ritroverà sempre più messa alle strette.

Per l'ex compagna di Ferri non sarà affatto semplice riuscire a gestire il castello di fitte bugie che ha messo in piedi in questo periodo, dato che la verità sta per venire a galla.

Marina e Roberto hanno deciso di far luce sul caso del piccolo Tommaso, dopo aver accumulato una serie di indizi che tolgono ogni spazio all'immaginazione e mettono Lara seriamente nei guai.

Ecco perché Lara potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro e a quel punto arrivare a compiere un gesto estremo.

Lara tenta il suicidio nelle nuove trame di Un posto al sole di novembre?

Non si esclude che, dopo aver compreso che le sue bugie stanno per venire e galla e quindi dopo aver preso la piena consapevolezza del fatto che sta perdendo per sempre Roberto, Lara possa tentare il suicidio.

Il colpo di scena delle prossime puntate di Un posto al sole del mese di novembre potrebbe essere proprio questo: Lara deciderà di farla finita e proverà in questo modo a risolvere i problemi che lei stessa ha causato oppure qualcuno riuscirà a fermarla prima che possa essere troppo tardi?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, al centro delle nuove trame della soap opera di Rai 3, potrebbero esserci anche le vicende di Nunzio.

Nunzio si dichiara a Rossella nelle prossime puntate di Un posto al sole di novembre?

Il giovane cuoco del Caffè Vulcano, dopo aver vissuto una serie di notti di passione con Diana, potrebbe rendersi conto del fatto che non è lei la persona che vuole al suo fianco.

Ecco allora che Nunzio potrebbe arrivare a maturare una importantissima consapevolezza sul suo futuro sentimentale e iniziare a pensare di voler riconquistare il cuore di Rossella.

Del resto manca sempre meno alle fatidiche nozze della figlia di Silvia, motivo per il quale Nunzio potrebbe decidere di intervenire prima che sia troppo tardi e cercare così di fare il possibile per fare in modo che Rossella cambi idea per cercare di costruire qualcosa di serio e duraturo con lui.