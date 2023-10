Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Secondo le anticipazioni di lunedì 16 ottobre, Umberto e Flora decideranno di accettare la proposta di Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) di trasferirsi nuovamente a Villa Guarnieri.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), intanto, affiderà l'ufficio contabile in prova per una settimana a Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), nel frattempo Alfredo Perico (Gabriele Anagni) sarà ignaro che Irene Cipriani (Francesca Del Fa) non è particolarmente entusiasta delle sue iniziative.

La gestione del patrimonio di Adelaide, quote dell'atelier in primis, sarà motivo di attriti tra Marcello e il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Matteo inizierà la sua settimana di prova al Paradiso come contabile

Le trame della fiction daily, in merito all'episodio che sarà trasmesso il 16 ottobre, rivelano che la contessa Adelaide avrà oramai lasciato la città meneghina per spostarsi a Ginevra, dove alloggerà per qualche tempo al fine di incontrarsi e conoscere meglio sua figlia Odile.

La lontananza dalla zia di Tancredi (Flavio Parenti), com'è lecito attendersi, sarà fonte di scoramento per Marcello.

Umberto e la sua dolce metà Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), nel mentre, decideranno di sfruttare la proposta proveniente da Adelaide di trasferirsi nuovamente a Villa Guarnieri.

Sarà tempo di nuovi inizi anche per Matteo, il quale si lancerà verso il suo primo giorno di prova come contabile. Le commesse del grande magazzino saranno incuriosite dalla new entry, ma Portelli sarà ben conscio che dovrà concentrarsi appieno per sfruttare l'occasione e dimostrare di essere all'altezza di sostituire Vito Lamantia (Elia Tedesco).

Nuova collaborazione tra Galleria Milano Moda e il Console giapponese

A pochi mesi dalla sua apertura, la Galleria Milano Moda riuscirà a ricevere una ghiotta proposta dal fronte orientale, difatti il Console giapponese offrirà ai soci dell'atelier di Palazzo Andreani si stringere una collaborazione.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio), intanto, si accorgerà che Alfredo ignora il poco entusiasmo di Irene riguardo alle sue iniziative.

A fronte di ciò, il gestore del caffè proverà a far comprendere all'amico cosa sta realmente accadendo tra lui e la partner.

La contessa, prima di spostarsi in Svizzera, ha lasciato la gestione delle sue quote a Marcello e questa decisione sarà motivo di discordia tra Barbieri e il commendatore Guarnieri.