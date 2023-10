Cosa succede nelle nuove puntate La Promessa che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5? Jimena dovrà per forza di cose trovare un modo per far credere a Manuel che la sua gravidanza proceda, quando in realtà ha inventato tutto per tenerlo legato a sé. Per riuscire nel suo intento troverà la complicità in Abel, il medico che si trasferirà alla villa per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute. Ironia della sorte, Jana si invaghirà di Abel e intreccerà una storia d'amore con lui, ignara del fatto che sia il complice fidato di Jimena.

Anticipazioni La Promessa Canale 5: Jana tra Manuel e Abel

Nelle prossime puntate La Promessa, alla villa si trasferirà Abel, un medico che dovrà occuparsi della gravidanza di Jimena. La sua attenzione ricadrà su Jana, che sembrerà ricambiare il suo amore. I due si baceranno davanti a Manuel, consumato dalla gelosia.

Nello stesso tempo, Jana non sarà riuscita a dimenticare il suo primo amore, nonostante abbia cercato di distrarsi con un altro uomo. Abel vedrà a sua volta Jana e Manuel abbracciarsi e capirà immediatamente che tra i due vi è una relazione che va ben oltre l'amicizia.

A quel punto, il suo desiderio di vendetta diventerà incontrollabile e troverà una preziosa alleata in Jimena, che non aspettava altro.

La doppia faccia di Abel e l'inganno di Jimena

Le anticipazioni delle nuove puntate La Promessa raccontano che Manuel sarà sul punto di scoprire la finta gravidanza di Jimena, facendo crollare il suo castello di bugie. Alla donna occorre quindi al più presto un piano per evitare il peggio.

Il fatto che Abel odi Manuel giocherà a favore di Jimena, che non ci metterà molto a convincerlo a certificare che sia realmente incinta in cambio di denaro.

Il suo piano sarà quello di far credere al marito di aver perso il bambino, non importa a quale prezzo.

Jimena e Abel vengono scoperti?

Ovviamente Abel accetterà, anche perché Manuel è legato a Jimena solo per il fatto che aspetta un bambino. Se quindi dovesse scoprire che gli ha mentito, non ci metterebbe molto a tornare da Jana.

Tutto sembrerà giocare a favore di Jimena, che con l'aiuto di Abel, farà credere a Manuel di aver perso il bimbo in seguito a un incidente domestico, cercando la sua pietà. Purtroppo per lei, sarà eccessivamente sicura di sé, comportandosi come se nulla fosse successo.

L'atteggiamento di Jimena comincerà a far sospettare Cruz, che terrà gli occhi aperti anche su Abel.