Come finisce Terra amara e quali sono i colpi di scena in programma nel corso delle ultime puntate di sempre della soap opera?

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per una serie di colpi di scena che saranno legati in primis alla protagonista femminile Zuleyha, la quale si ritroverà a dover affrontare un nuovo capitolo della sua vita e per lei non sarà affatto semplice e facile.

Spazio anche alle vicende dei figli di Zuleyha, tra cui Leyla, che nel finale di sempre della soap opera si trasformerà in una donna in carriera e darà alla luce anche il suo primo figlio.

Zuleyha si ritrova vedova e sola: come finisce la soap Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Terra Amara rivelano che il finale di sempre sarà particolarmente amaro per Zuleyha.

La donna, infatti, dopo aver ritrovato la serenità di una volta al fianco di Hakan, sarà costretta a dirgli addio per sempre.

Il motivo? Hakan morirà in seguito ad un terribile attentato che si verificherà all'interno della loro abitazione e per lui non ci sarà nulla da fare.

Hakan perderà la vita tra le braccia della sua amata che, a quel punto, deciderà di dare una svolta importante alla sua vita e per prima cosa vorrà chiudere definitivamente con l'amore.

Sì, perché le anticipazioni sulle ultime puntate di sempre della soap Terra amara rivelano che Zuleyha ammetterà di non voler più nessun uomo al suo fianco.

Zuleyha resta vedova e sola: come finisce Terra amara su Canale 5

La donna si convincerà di non essere portata per l'amore e si dirà pronta a dare l'ennesima svolta alla sua vita.

Dopo essersi ritrovata vedova e sola, in seguito alla morte di Hakan, la protagonista femminile della soap opera pomeridiana trasmessa su Canale 5 preferirà non concentrarsi ancora sull'amore, bensì dedicarsi ad opere di bene e ai suoi figli.

Lo scopo di Zuleyha, nel corso del gran finale di sempre della soap opera, sarà quello di seguire la crescita dei suoi due amati figli dopodiché intenderà dedicarsi ad opere di bene nei confronti dei cittadini bisognosi di Cukurova.

Zuleyha si renderà conto di aver ricevuto tanto amore da quegli abitanti, motivo per il quale deciderà di utilizzare i soldi ricevuti in eredità da Hakan per fare del bene.

Leyla dà alla luce il piccolo Demir: come finisce Terra amara su Canale 5

Grandi novità in arrivo anche per la giovane Leyla: nel finale di sempre della soap opera si scoprirà che la figlia di Zuleyha e Demir è diventata una donna in carriera.

Leyla ha scelto di proseguire la strada imprenditoriale e quindi seguire le orme del suo amato papà, motivo per il quale deciderà di prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia.

Sempre nel corso delle ultime puntate di sempre della soap, si scoprirà che Leyla riuscirà a trovare ancora l'amore: un uomo farà breccia nel suo cuore e la renderà mamma per la prima volta.

Una grandissima emozione per Zuleyha ma anche per gli altri familiari, dato che Leyla deciderà di chiamare suo figlio Demir, in onore del suo amato papà.