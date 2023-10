Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 e, in occasione di Halloween, andranno in onda due episodi speciali. Le vicende proseguiranno regolarmente ma, sullo sfondo, si potrà assistere ai festeggiamenti dei bambini che faranno "dolcetto o scherzetto" a Palazzo Palladini.

Per omaggiare questa festività la pagina Instagram Upaspoiler, gestita dall'autore di questo articolo, ha mostrato nove versioni horror di altrettanti personaggi del daily drama partenopeo, realizzate dall'Intelligenza Artificiale di MidJourney.

Un omaggio horror alle protagoniste femminili di Un posto al sole

Come apparirebbero le donne di Upas se fossero personaggi iconici di film horror? La risposta viene data da MidJourney, che ha elaborato nove immagini che celebrano Halloween ed omaggiano altrettante protagoniste di Un posto al sole. Si può quindi ammirare Marina Giordano (Nina Soldano) in versione Maleficent, un chiaro omaggio al soprannome che la dark queen si è guadagnata nel tempo. Rossella (Giorgia Gianetiempo) è invece una sensuale vampira, il cui aspetto gotico ricorda molto Mercoledì Addams. Speranza (Mariasole Di Maio) appare nei panni di una versione al femminile del terrificante clown Pennywise di It, mentre Serena (Miriam Candurro) è la spaventosa bambola Annabelle.

Da Harley Quinn alle gemelle di Shining

Lara Martinelli (Chiara Conti) viene mostrata in versione Harley Quinn e va detto che, in effetti, la follia è un tratto che accomuna questi due personaggi. Viola (Ilenia Lazzarin) appare in versione strega, Clara (Imma Pirone) viene mostrata come un fantasma, mentre Rosa (Daniela Ioia) è una final girl perfetta.

Per finire, Manuela e Micaela Cirillo (Gina Amarante) omaggiano le due inquietanti gemelline del capolavoro dell'horror Shining.

Un posto al sole, due episodi speciali per Halloween

Halloween arriverà anche a Pallazzo Palladini, nelle prossime puntate, infatti, i bambini faranno dolcetto scherzetto nello storica dimora. In una foto, che sta circolando in anteprima, si possono vedere Irene (Greta Putaturo) nei panni di Mercoledì Addams e i piccoli Antonio (Eduardo Scafora), Lollino (Vincenzo Lovriso) e Manuel (Manuel D'Angelo) in versione vampiri.

Gli addobbi saranno invece affidati a Raffaele (Patrizio Rispo) che farà il possibile per accontentate i bambini.

Senza fare spoiler, va detto che la festività farà solo da sottofondo alle vicende dei vari protagonisti senza avere un apporto significativo sugli eventi. Gli episodi del 31 ottobre e del 1° novembre non saranno quindi puntate filler, ma la trama procederà regolarmente.