Sabato 28 ottobre 2023, Heidi Baci è stata ospite alla trasmissione tv Verissimo per parlare della breve esperienza al Grande Fratello. Ovviamente la ex concorrente non ha potuto non parlare di Massimiliano Varrese, ammettendo che all’inizio era incuriosita da lui in quanto è un uomo affascinante, ma poi è diventato sempre più opprimente al punto da trasformare il tutto in un’ossessione.

Le dichiarazioni della ex concorrente Heidi su Massimiliano Varrese

Heidi Baci si è ritirata dal Grande Fratello in seguito all’incontro con suo padre, il quale l’aveva messa al corrente che sua mamma non stava bene nel vedere in tv l’amicizia speciale instaurata con Varrese.

Nel salotto di Verissimo, la ex concorrente ha affermato: “Io all’inizio ero incuriosita da Massimiliano. Un bell’uomo, affascinante, aveva quest’aria dell’uomo serio, che sa tanto, saggio. Quindi le mie parole erano riferite a un primo impatto. Successivamente, però, la situazione è sgravata”.

Heidi Baci conferma la versione di Grecia Colmenares

Nella scorsa puntata del Reality Show, Grecia Colmenares ha nominato Massimiliano Varrese, sostenendo che di notte abbia avuto un atteggiamento insistente nei confronti di Heidi Baci. Quest’ultima ora ha confermato la versione dell’attrice venezuelana: “Più volte veniva a svegliarmi, a toccarmi, mi salutava. Ci può stare, ma quella notte è stato mezz’ora in camera”.

La giovane abruzzese ha spiegato di non essere riuscita a dire questa cosa in puntata per evitare che si alzasse un polverone nei confronti di Massimiliano.

Poi Heidi ha aggiunto: "Innamorarsi in tre settimane, almeno per il mio punto di vista è impossibile. Anche perché io molte volte l’ho respinto. Io con lui volevo semplicemente un rapporto civile, di convivenza dove all’interno di un reality è bello anche stare al gioco.

Poi è diventata ossessione. E non ho saputo gestire. L’ho definita una relazione non sana, non c’era più libertà. Poi è scattato in me un senso di colpa. Non volevo respingerlo di nuovo in modo così forte. Ci sono stati dei no molto secchi. Ho sentito anche questo senso di protezione per la sua immagine. E quindi ho cercato di addolcire i toni, ma era una cosa impossibile con Massimiliano”.

Heidi ha quindi aggiunto: “Lui mi ha rovinato il Grande Fratello”. E ha concluso: “Massimiliano purtroppo è un’anima irrequieta. E sono cose che io purtroppo non posso sistemare”.