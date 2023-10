Le anticipazioni delle trame delle puntate della soap opera Un posto al sole, in onda dal 9 al 13 ottobre 2023 su Rai3, alle 20:50, raccontano che Marina rischierà di morire per colpa di Lara, che non si è arresa nemmeno davanti alla precisa richiesta di Roberto di sparire per sempre dalla sua vita. A salvarla sarà Ida, con la quale stringerà una preziosa alleanza anche per il bene del piccolo Tommaso. La situazione sarà molto delicata, dal momento che Lara avrà un'idea per mettere sotto scacco Marina e Roberto e riprendere il controllo. Nel frattempo Viola e Damiano parleranno della loro notte di passione: decideranno di lasciarsi o di provare a seguire il cuore?

Di seguito ciò che succederà durante la settimana.

Un posto al sole anticipazioni 9-13 ottobre 2023: Marina rischia di morire

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole raccontano che Lara non si arrenderà e nonostante sappia di aver perso tutto e di rischiare il carcere, tenterà il tutto per tutto per avere ancora una possibilità con Roberto. Accecata dalla sete di vendetta, metterà in pericolo di vita Marina, che di certo non si aspetta un gesto del genere.

Sarà la mamma di Tommy a evitare il peggio. Dopo che Marina ha stretto alleanza con Ida, Ferri sembrerà più tranquillo, ma Lara non si perderà d'animo, mettendo in atto un'altra delle sue trappole.

Silvia sarà pronta a prendere una decisione su Giancarlo, aiutata dall'amica Mariella.

Peccato che la presenza di Otello renda tutto molto più difficile.

Anticipazioni Un posto al sole 9-13 ottobre: Lara minaccia Roberto e Marina

Nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda questa settimana, Lara spiazzerà tutti dopo che minaccerà Roberto e Marina di raccontare tutta la verità su Tommaso. Se ciò accadesse, non potrebbero tenere con loro il bambino.

Intanto Giulia capirà che Luca le sta nascondendo qualcosa di molto importante e proverà a indagare. Scoprirà che è malato e ha deciso di allontanarla per non farla soffrire?

Viola ha tradito il marito con Damiano e arriverà il momento del chiarimento dopo la loro notte di passione. Tra loro ci sarà una svolta: si allontaneranno per sempre o proveranno a seguire il cuore?

Upas spoiler 9-13 ottobre 2023: Giulia scopre che Luca è malato?

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, Bice discuterà con Alberto in merito al divorzio con Sergio. Intanto Gerry sarà sempre più triste e troverà un amico in Guido.

Giulia sarà sospettosa riguardo gli strani comportamenti di Luca e sarà certa che stia nascondendo qualcosa di importante: arriva il momento della verità?

Un posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50.