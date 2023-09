Imperdibili gli spoiler Upas delle puntate in onda su Rai 3 fino al 6 ottobre, come sempre alle 20:50 e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà una notte di passione tra Viola e Damiano. Eugenio verrà a sapere del tradimento della moglie? Nel frattempo, Rosa cercherà di parlare con Viola, entrambe in ansia per la vita di Damiano, che sta facendo il doppio gioco con il pericoloso Eduardo.

A proposito di tradimenti, anche Samuel sarà sul punto di cedere ancora alle avance di Micaela mentre Nunzio, che sta cercando di avere più relazioni occasionali possibili, troverà il coraggio di parlare a cuore aperto con Rossella: le nozze con Crovi sono a rischio?

Un posto al sole anticipazioni: Nunzio affronta Rossella, spoiler Upas ottobre

Come svelano gli spoiler Upas dal 2 al 6 ottobre delle puntate che andranno in onda su Rai 3, Nunzio proverà a stordirsi per non pensare alle imminenti nozze di Rossella, la ragazza che si è accorto di amare e che sta per perdere per sempre.

Diana è solo un passatempo, una sfida per vincere su Alberto. Nunzio non fa che pensare a Ross e avrà una serie di altre avventure con affascinanti ragazze per cercare di dimenticarla. Non servirà però a nulla e il dolore per il matrimonio che si sta avvicinando lo consumerà.

Deciso ad affrontare una volta per tutte la questione Nunzio alla fine si farà coraggio e deciderà di incontrare Rossella con la quale si scuserà per il suo comportamento.

Non si esclude che le confessi di amarla, mettendo a rischio le nozze con Riccardo.

Upas spoiler ottobre 2023: Viola tradisce Eugenio

I telespettatori di Un posto al sole si aspettavano che i sentimenti di Viola nei confronti di Damiano riaffiorassero e che il suo tentativo di rimettere insieme i pezzi del matrimonio con Eugenio fossero una scusa per dimenticarlo.

Nelle puntate di ottobre Viola andrà nel panico dopo che scoprirà la verità su Damiano che sta facendo il doppio gioco con Eduardo. La sua vita è in pericolo.

Ciò le darà modo di riflettere sui suoi reali sentimenti e accadrà ciò che era nell'aria da tempo: ci sarà la prima notte di passione tra Viola e Damiano. Eugenio scoprirà il tradimento della moglie?

Damiano rischia la vita, Rosa implora Viola di salvarlo

Dunque, Viola tradirà Eugenio con Damiano ma questo non sarà l'unico triangolo amoroso in Un posto al sole poiché anche Samuel si troverà molto vicino a cedere a Micaela.

Nel frattempo, Rosa implorerà Viola di far cambiare idea a Damiano, che sta rischiando la vita facendo l'infiltrato. La situazione si farà sempre più pericolosa, con Eduardo che inizierà ad avere dei sospetti.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 e le puntate possono essere riviste in replica su RaiPlay.