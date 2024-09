Nihan sarà in fin di vita dopo un incidente con la sua auto e Kemal sarà disperato: "L'ho uccisa", urlerà in preda al panico ad Ayhan. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nelle prossime puntate Asu farà manomettere i freni dell'auto di Nihan per ucciderla e Kemal si sentirà in colpa perché al momento dell'incidente la donna lo stava inseguendo.

La cieca gelosia di Asu

Dopo aver effettuato i testi del Dna, Kemal scoprirà che Deniz è sua figlia e si precipiterà da Nihan. Tra i due la discussione sarà inevitabile, ma alla fine riusciranno a chiarirsi e sogneranno un futuro insieme.

Kemal insisterà per una fuga immediata dalla Turchia, mentre Nihan non sarà affatto d'accordo e chiederà al suo amato di pazientare per paura di Emir. Quest'ultimo, nel frattempo, si troverà a Istanbul dopo aver ricevuto la bellissima notizia del risveglio di Mujgan e non rappresenterà un problema per Nihan e Kemal. I due vivranno dei momenti ricchi di emozione con la loro bambina, anche se Asu continuerà a chiamare suo marito che sarà molto freddo con lei. La donna capirà subito che Kemal ha riallacciato i rapporti con Nihan e studierà una vendetta spietata contro la rivale. Asu chiamerà i suoi uomini con l'ordine di sabotare l'auto di Nihan, nell'intento di ucciderla facendo sembrare l'evento un incidente.

Il mattino dopo, Kemal, ignaro di tutto, prenderà la piccola Deniz e la sistemerà in macchina prima di chiamare Nihan. La donna si accorgerà subito dell'assenza della bambina e Kemal le dirà che presto staranno tutti insieme, ma dovrà seguirlo. "Vieni con noi o vai via con lui", dirà severamente Kemal che spingerà Nihan a seguirlo con la sua macchina.

L'incidente di Nihan e la disperazione di Kemal

Nihan si terrà in contatto telefonico con Kemal che procederà con la sua auto standole davanti. La donna implorerà Kemal di fermarsi e ridarle sua figlia, ma li non vorrà saperne, certo che avrebbe protetto Nihan e Deniz da Emir. Il piano di Soydere sembrerà procedere, ma all'improvviso qualcosa andrà storto perché Nihan inizierà a chiedere il suo aiuto.

"Non riesco a fermare la macchina", urlerà disperata la donna che andrà a sbattere contro un albero. Kemal andrà subito a soccorrerla, ma Nihan non darà segni di vita e Soydere sarà disperato: "Non posso vivere senza te". Fortunatamente arriveranno Leyla e Ayhan che avevano appuntamento con Nihan e Kemal spiegherà loro quello che è appena accaduto. Kemal sarà in preda al panico: "L'ho uccisa" urlerà ad Ayhan che lo rassicurerà dicendogli che la donna respira e presto arriverà l'ambulanza. Kemal non potrà fare altro che sentirsi in colpa, ignaro del fatto che dietro l'incidente c'è un piano ben studiato da Asu.

Asu ha deluso tutta la famiglia Soydere

Nelle puntate in onda attualmente in Italia, Kemal è deciso a mettere Emir fuori gioco e stare con Nihan in futuro.

L'uomo non sa ancora che Deniz è sua figlia, ma ha promesso a Nihan che saranno una famiglia e che troverà il modo per salvarla da suo marito. Kemal ha sposato Asu con lo scopo di appropriarsi delle quote di Galip e subito dopo ha reso pubblica la notizia che la donna è la sorella di Emir. La famiglia Soydere ha reagito molto male alle bugie di Asu, soprattutto Fehime che l'ha sempre considerata come una figlia e ha spinto Kemal tra le sue braccia.