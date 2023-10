Le trame dal 6 all'11 novembre di Un posto al sole raccontano che le nozze tra Rossella e Riccardo saranno sempre più imminenti e la ragazza, insieme a sua madre, andrà in cerca dell'abito da sposa, ignara delle difficoltà che colpiranno Nunzio Cammarota che è innamorato di lei.

Intanto, un grande movimento sarà registrato dalle parti di Palazzo Palladini, con Mariella contraria alla relazione tra suo nipote Costabile e Manuela. La vigilessa proverà gelosia, ma il suo comportamento la condurrà inevitabilmente a discutere con Guido.

In tutto ciò non mancherà spazio per le tematiche serie, come l'attentato che verrà commesso per mano del clan Sabbiese e che avrà conseguenze su una vittima.

I cari di quest'ultimo (la cui identità è al momento ignota), saranno in ansia per le sue condizioni, ma questo crimine porterà Viola a non poter mentire più col marito Eugenio, al punto da rivelargli la sua relazione con Damiano.

Lara crede di lasciare il carcere al più presto

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana riportano che mentre Rossella e sua madre saranno impegnate a cercare l'abito da sposa, Nunzio sarà inquieto e sempre più distratto nel lavoro.

Mentre Manuela cercherà di farsi forza e di mettere Niko al corrente del fatto che si stia frequentando con Costabile, Mariella e suo marito avranno l'ennesima discussione in seguito al quale la vigilessa si renderà conto di avere un comportamento sbagliato e di dover fare qualcosa in proposito.

Tuttavia, vedere Costabile e Manuela insieme non farà altro che infastidire e ingelosire Mariella, la quale organizzerà una cena per poter parlare con i suoi nipoti.

Infine si tornerà a parlare di Lara Martinelli. Quest'ultima sarà sempre più sicura che presto lascerà il carcere, completamente ignara del piano che Marina e Roberto hanno messo a punto per farla fuori definitivamente.

Il rapporto tra Viola e Damiano non ha pace

Per Viola e Damiano arriverà il momento di stare insieme, senza doversi più nascondere o mentire riguardo i propri sentimenti. Tuttavia, anche se la loro scelta non farà altro che avere delle serie ripercussioni su chi li sta accanto ogni giorno, i due innamorati faranno fronte comune per cercare di superare tutte le difficoltà.

Peccato, però, che una disgrazia sta per abbattersi sul poliziotto, completamento all'oscuro delle conseguenze che potrebbero verificarsi. Non passerà molto tempo prima che venga messo a segno un nuovo crimine che movimenterà la story line di Eugenio.

I familiari della vittima dell'attentato saranno in apprensione

L'attentato ordito dal clan Sabbiese, che lascerà tutti col fiato sospeso, avrà delle conseguenze su un personaggio per il momento ignoto. E mentre i familiari della vittima saranno in ansia per le sue condizioni, il magistrato Nicotera inizierà a rendersi conto che la crisi con Viola è irreparabile. Sarà Bruni stessa ad ammettere la verità al marito, rivelandogli di amare Damiano e che il loro matrimonio è giunto al capitolo finale.

In seguito al difficile confronto con Eugenio, Viola cercherà conforto da Damiano, ma il poliziotto si comporterà in maniera strana visto che non sembrerà essere d'accordo con lei.