L'appuntamento con Uomini e donne prosegue nella fascia del pomeriggio: le anticipazioni delle prossime puntate che presto arriveranno su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena.

Gemma continuerà a dominare la scena e sarà sempre al centro dell'attenzione, anche dopo la fine della sua frequentazione con Maurizio.

Nessun rientro in studio, invece, per il cavaliere Armando Incarnato mentre Ida Platano potrebbe riaffacciarsi in studio per una nuova ospitata.

Gemma chiude con Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma Galgani continuerà ad essere uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Canale 5, dato che dominerà la scena con la sua nuova frequentazione.

Dopo essersi lasciata alle spalle la batosta ricevuta da Maurizio, ecco che la dama si dirà pronta nuovamente a riprendere in mano le redini del suo percorso e questa volta lo farà grazie ad un nuovo cavaliere che si dichiarerà interessato a lei e pronto ad approfondire la conoscenza.

Insomma, un nuovo inizio per la celebre dama torinese che continua ad essere super chiacchierata e criticata anche dal pubblico social della trasmissione, al punto che in tanti si dicono "stufi" delle sue esperienze in studio (anche se, gli ascolti del programma con le puntate dedicate a Gemma, continuano ad essere ottimi).

Armando non ritorna in studio: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione rivelano che in studio non ritornerà Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano non sarà tra coloro che rimetteranno piede in trasmissione nel corso delle puntate di questa stagione autunnale del talk show.

Armando risulta fatto fuori dal cast della trasmissione e, al momento, non è previsto un suo rientro nel cast del talk show del pomeriggio di Canale 5.

I fan del cavaliere, quindi, dovranno mettersi l'anima in pace dato che per il momento Maria De Filippi e la sua redazione non avrebbero intenzione di riaccoglierlo in studio.

Ida verso un ritorno in studio: anticipazioni Uomini e donne

Situazione diversa per Ida Platano che, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne di questa stagione, potrebbe rimettere piede in trasmissione.

In questi giorni, infatti, si parla con insistenza di una presunta crisi in corso tra Ida Platano e il suo compagno Alessandro Vicinanza.

I due non si vedono più insieme sui social da un po' di settimane e, complice anche il loro silenzio su quanto sta accadendo, non si esclude che siano in forte crisi.

Ebbene, nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne di questa stagione, Ida potrebbe rimettere piede in studio per una ospitata e far chiarezza su quanto sta realmente succedendo con Alessandro.