Sophie Codegoni domenica 22 ottobre è tornata ospite di Verissimo per rispondere punto per punto alle dichiarazioni del suo ex Alessandro Basciano, che nell'intervista rilasciata allo stesso programma di Canale 5 il giorno precedente si era detto convinto che la 22enne sia stata plagiata da terze persone che "remano" contro la coppia. In particolare Codegoni ha risposto sostenendo che mentre lei consultava una cartomante, Alessandro non c'era perché usciva con altre ragazze.

Sophie nega di essere plagiata

Alessandro Basciano aveva raccontato alla conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin di avere trovato dei messaggi sul telefono della sua ex in cui parlava con uno "stregone" e chiedeva informazioni su possibili tradimenti.

Inoltre l'uomo aveva riferito che Sophie si sarebbe più volte affidata a una cartomante amica di sua mamma, che le consigliava di interrompere la loro relazione.

Tornata nel salotto di Verissimo, Sophie Codegoni ha detto: "Io mi facevo fare le carte, mentre tu andavi con le altre". Inoltre ha aggiunto di non avere sentito questa cartomante di recente, ma quando era al nono mese di gravidanza. In quel frangente la donna le disse di lasciare Basciano perché la tradiva, ma Sophie ha precisato di non avere comunque chiuso la loro relazione.

Sulla questione del plagio, la giovane ha rivelato di avere più volte affrontato l'argomento con Alessandro: “Per lui mia mamma mi plagia. Gli ho sempre detto di avere una testa funzionante e che nessuno decide sulla mia vita.

Ho scelto di avere una famiglia con lui e ci può essere il mondo intero che dice che lui è sbagliato, se per me è giusto allora è giusto per sempre. È vero che alcuni speravano che la nostra storia finisse, come la mia mamma”.

Codegoni: 'Mi disse come fa a crescere Celine con una mamma poco di buono'

Nell'intervista a Verissimo Sophie Codegoni è tornata anche sui toni forti che sarebbero stati utilizzati dal suo ex Basciano.

A tal proposito ha rivelato un aneddoto inedito: "Disse ‘come farà a crescere Céline con una mamma così ‘poco di buono’ come te?’". In seguito a questa frase pronunciata dal dj, la mamma di Sophie le chiese di fare la valigia e tornare a Milano. Inoltre la donna prese il telefono e per la rabbia augurò a Basciano di non lavorare più in nessuna discoteca.

Le dichiarazioni sul presunto tradimento

Sophie Codegoni è tornata anche sulla vicenda del presunto tradimento di Basciano con Luzma Cabello: “Lei può averlo fatto per ripicca, perché dopo la pubblicazione della mia foto con Céline dove dice di amarci, lei mi ha mandato tutto e io non perdono. Il tradimento è la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Infine Sophie ha ribadito che Basciano, da quando gli ha parlato delle foto uscite con quella donna, ha cambiato 15 versioni.