Sabato 7 ottobre 2023 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando agli spoiler forniti da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo blog, ci sono delle novità legate al Trono Over: Maurizio Laudicino ha interrotto la conoscenza con Gemma Galgani perché quest'ultima si è lamentata di un bacio mai arrivato. Inoltre si segnala il ritorno di Marcello Messina.

Trono Over: Laudicino-Galgani al capolinea, Di Padua furiosa

Le anticipazioni tv riguardano principalmente il Trono Over. A quanto pare Maurizio Laudicino ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Gemma Galgani.

Il cavaliere ha raccontato di essere stanco delle continue critiche ricevute dalla dama piemontese, per via di un bacio mai arrivato durante l'esterna. Lorenzo Pugnaloni afferma tramite il suo blog: "Gemma ci sarebbe rimasta molto male". Sebbene l'opinionista Tina Cipollari abbia invitato Maurizio a tornare sui suoi passi per un'ulteriore chiarimento, lui è apparso irremovibile. Tuttavia in un secondo momento il cavaliere e la dama si sono diretti dietro le quinte per un faccia a faccia lontano dai riflettori.

Tra i protagonisti al centro dello studio c'è stata anche Roberta Di Padua con Ermes. La dama ha lamentato la poca iniziativa dei suoi "spasimanti", ma Marco pare che l'abbia contraddetta sostenendo di essersi sentito oppresso durante l'uscita.

A quel punto è nato un botta e risposta piccato tra i due e Di Padua che ha mostrato i messaggi ricevuti dal cavaliere.

All'interno del dating show di Maria De Filippi c'è da segnalare un nuovo ritorno, ovvero quello di Marcello Messina: il cavaliere era presente in studio anche nella registrazione precedente. Infine durante il ballo in studio Donatella e Silvio si sono scambiati dei baci.

Trono Classico: Longobardi eliminato, Cristian bacia due ragazze

Per quanto riguarda gli spoiler legati al Trono Classico, si parla di un'eliminazione inaspettata da parte di Manuela Carriero. La tronista, in seguito all'ennesimo scontro avvenuto in esterna con Michele Longobardi, ha deciso di interrompere la conoscenza. Al momento non è dato sapere se si tratti di un'eliminazione definitiva oppure se la tronista ritornerà sui suoi passi.

Lui ha accusato Carriero di utilizzare spesso dei toni inappropriati, mentre lei ha accusato il pretendente di essere interessato solamente alla visibilità. Inoltre la tronista ha deciso di far rimanere Tommaso, un nuovo corteggiatore arrivato nel programma per conoscerla.

Cristian Forti invece è uscito con Valentina e Valeria e ha baciato entrambe durante l'esterna. Al termine della clip le due corteggiatrici hanno avuto un battibecco molto acceso.