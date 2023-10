Cosa succederà nelle nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8 in programma prossimamente su Rai 1? Al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap opera ci saranno le vicende di Maria Puglisi, dato che la donna si ritroverà a dover affrontare un momento di profonda crisi sentimentale con Vito.

Spazio anche alle vicende di casa Amato, dove Agnese potrebbe svelare di aver scelto definitivamente di trasferirsi a Londra e quindi abbandonare la sua vita e la sua casa a Milano.

Maria inganna Vito nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle signore 8 avranno come protagonista Maria, la quale si ritroverà a vivere una situazione piuttosto delicata dal punto di vista sentimentale.

Sì, perché la giovane stilista del grande magazzino milanese si ritroverà nei guai dopo che Matteo Portelli verrà assunto come contabile del negozio gestito da Vittorio e Roberto.

In questo modo, infatti, Maria si ritroverà a passare molto più tempo assieme al fratellastro di Marcello e tra i due sarà innegabile il feeling speciale che si è venuto a creare seppur in poco tempo.

Di conseguenza, Maria si sentirà sempre più messa in crisi complice anche il fatto che il suo fidanzato Vito non si trovi a Milano, bensì in Australia per questioni lavorative.

Maria chiude con Vito nelle nuove trame de Il Paradiso 8?

Sta di fatto che, con le nuove trame de Il Paradiso delle signore 8, Maria continuerà ad ingannare Vito tenendolo all'oscuro della verità della situazione e anche di quel bacio che c'è stato con Matteo.

Ma il colpo di scena potrebbe non tardare ad arrivare nel corso delle prossime puntate di questa fortunata stagione della soap opera.

La giovane stilista del grande magazzino milanese, infatti, potrebbe decidere di mettere definitivamente la parola fine al suo rapporto con Vito.

In tal modo, quindi, Maria si direbbe pronta a voltare pagina e quindi ad andare avanti proprio assieme a Matteo, così da poter capire se è la persona giusta per lei oppure no.

Agnese non torna più nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8?

In attesa di tutti gli sviluppi di questa situazione, al centro delle prossime trame de Il Paradiso delle signore 8 potrebbero esserci anche le vicende di Agnese.

La donna ha scelto di trasferirsi a Londra per iniziare un nuovo percorso di vita e anche professionale, che l'ha portata lontana dalla sua famiglia e dal suo Armando.

Ebbene, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione Agnese potrebbe annunciare di aver scelto di trasferirsi stabilmente a Londra e, di conseguenza, non tornerà più a Milano. Per tutta la famiglia Amato, potrebbe essere un duro colpo da affrontare, in particolar modo per il giovane Salvatore, che avrebbe sperato di rivedere sua mamma a Milano.