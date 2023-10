Gemma Galgani scatena ancora una volta il caos tra i fan di Uomini e donne. La presenza della dama torinese non passa inosservata nel cast della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e, in queste ultime settimane, si è ritrovata al centro dell'attenzione e delle dinamiche dello show per via del suo rapporto complicato con Maurizio.

Il rapporto tra i due ha subito però una battuta d'arresto e Gemma non ha saputo nascondere il suo dolore, tanto da scatenare dure critiche sui social, dove in tanti chiedono a gran voce che Maria De Filippi intervenga per mettere la parola fine a questi "teatrini".

Gemma viene lasciata da Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma si è ritrovata a fare i conti con la scelta finale di Maurizio.

Il cavaliere, dopo aver messo in discussione il suo rapporto con la dama torinese, ha scelto di mettere la parola fine alla sua frequentazione con Gemma e di voltare pagina in maniera definitiva.

Un durissimo colpo per la dama del trono over che, a quel punto, non ha saputo nascondere il suo dolore e il suo dispiacere, tanto da implorare Maurizio di concederle una seconda possibilità.

Gemma ha lasciato lo studio in lacrime, disperata per la decisione finale del cavaliere ed è stata soccorsa da Tina, che ha prontamente allertato anche il medico.

'Maria deve intervenire', le vicende di Gemma scatenano il caos social

Insomma, una scena che è stata già vista in passato nello studio di Uomini e donne e questa volta ha scatenato un caos tra i fan del programma, molti dei quali si dicono stufi di tale situazione.

"Non è possibile che venga dato tutto questo spazio a Gemma.

È lì da più di dieci anni e non ha mai concluso nulla, basta. Mandatela via per sempre", ha scritto un utente e fan della trasmissione di Canale 5.

"Maria De Filippi deve intervenire al più presto: non ne possiamo più di queste sceneggiate di Gemma, ha stufato il pubblico", ha commentato ancora un altro spettatore del programma pomeridiano Mediaset.

'Sono sceneggiate, ma un po' di dignità?', i fan di Uomini e donne sbottano polemici

"Quelle di Gemma sono solo sceneggiate costruite malissimo. Alla sua età non si vergogna a essere ridicolizzata in quel modo? Ma un po' di dignità?", sentenzia ancora un altro spettatore di Uomini e donne che ci va giù pesantemente contro la dama torinese.

"Direi che è giunto il momento di cambiare pagina e far sì che Gemma esca di scena dalla trasmissione. Le sue vicende hanno scocciato, dato che non si arriva mai a una conclusione. Spazio a volti nuovi", scrive ancora qualcun altro polemico contro la dama torinese del trono over.