Proseguono gli appuntamenti quotidiani con il Paradiso delle signore. Nel corso del prossimo episodio del 17 ottobre i riflettori continuano ad essere puntati su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Alfredo. Ultimamente, questi non riesce a soddisfare le richieste di Irene ed entra profondamente in crisi. Inoltre, tra Umberto e Flora si respira aria di tensione a causa delle vicende provocate dalla Contessa.

Problemi di cuore al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore, Alfredo si rende conto di non riuscire a soddisfare le esigenze della sua fidanzata.

Per quanto ci provi, non sa come accontentarla. Questa situazione lo mette profondamente in crisi e lo spinge a confidarsi con Armando, nella speranza che lui possa aiutarlo a venirne a capo.

Nel frattempo, Galleria Milano Moda riceve un'offerta importante da parte del Console giapponese. La notizia mette di buon umore tutti nell'atelier concorrente al Paradiso. Tuttavia, l'entusiasmo generale travolge completamente anche Tancredi e Matilde. Tra i due, in questo periodo, le cose vanno a gonfie vele, grazie alla grande complicità che si è instaurata nella coppia.

Irene, invece, è impegnata ad occuparsi di faccende di cuore. In particolare, si rende conto che Matteo è molto interessato ad una delle Veneri.

Si tratta di Maria. I due, infatti, sono sempre molto vicini e si sostengono a vicenda, in ogni occasione. Pertanto, il dettaglio della loro vicinanza, non sfugge alla capocommessa.

Matteo dispiaciuto al Paradiso delle signore

Intanto, Umberto continua ad interessarsi alla situazione di Adelaide, ma Flora non riesce a sopportare la loro improvvisa vicinanza.

Nonostante, la Contessa sia partita, influisce ugualmente sul rapporto tra la stilista e il Commendatore. Difatti, ultimamente, tra i due si respira un'aria di forte tensione. Tuttavia, recentemente sono tornati a vivere a Villa Guarnieri.

Successivamente, Vittorio inizia ad essere infastidito dall'intromissione di Marcello negli affari del Paradiso delle signore.

Casualmente, Matteo viene a scoprire che il fratellastro detiene parte delle quote dell'atelier e non la prende affatto bene. In un primo momento, pensa addirittura di lasciare il suo posto di lavoro come contabile. Inoltre , non reggendo la forte pressione a cui si sente sottoposto quotidianamente, decide di sfogarsi con l'unica persona che, in questo momento, sente più vicina: Maria.