La nuova tronista Manuela scatena il caos tra i fan di Uomini e donne. A distanza di poche settimane dall'inizio di questa edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, sono divampate già un po' di polemiche sul suo conto, complice il modo di fare non sempre carino e gentile nei confronti dei suoi corteggiatori.

Secondo i fan della trasmissione di Canale 5 il percorso di Manuela sarà più difficile del previsto, al punto da ipotizzare che per lei non ci possa essere nessuna scelta finale da fare in studio.

La tronista Manuela scatena già il caos a Uomini e donne

A distanza di poche puntate dall'inizio del suo percorso a Uomini e donne, Manuela si è fatta già notare per il suo carattere particolarmente vispo e fumantino.

La nuova tronista, in passato anche nel cast di Temptation Island, non è passata inosservata per le sue dure prese di posizione nei confronti di alcuni corteggiatori, in particolar modo Gianmarco, che è stato cacciato via dal parterre in maniera decisamente forte.

Sta di fatto che il percorso di Manuela non sta convincendo più di tanto gli spettatori social della trasmissione, molti dei quali si dicono convinti del fatto che farà grande fatica a trovare una persona con la quale costruire un futuro stabile fuori dal talk show di Maria De Filippi.

I fan di Uomini e donne sbottano contro Manuela

"A questo punto mi viene da pensare che Manuela non farà nessuna scelta e uscirà sola dalla trasmissione. Ha un brutto carattere", ha scritto un commentatore della trasmissione di Canale 5 contro la nuova tronista.

"Non ho parole per l'atteggiamento di questa ragazza. Davvero arrogante e talvolta anche maleducata e spocchiosa", ha scritto un altro commentatore sui social della trasmissione di Maria De Filippi.

"Lei è davvero insopportabile, aggredisce tutti e urla in continuazione. Non si può costruire qualcosa di serio con una persona del genere", ha sentenziato ancora un altro utente.

'Maleducata, arrogante e cafona', la tronista Manuela scatena la polemica social

"Con Gianmarco è stata davvero maleducata. Lo ha cacciato via in maniera vergognosa.

Ci sono tanti modi per dire le cose anche in maniera pacata, lei è stata una cafona a tutti gli effetti", scrive ancora un altro utente sui social.

"Manuela dovrebbe lasciare il trono e cercarsi una persona fuori dal programma. Troppo arrogante e a tratti isterica", sentenzia ancora un altro appassionato della trasmissione di Canale 5 commentando i modi di fare della tronista.

"Pensavo che Lavinia fosse pesante, ma dopo aver visto Manuela devo ricredermi. La peggior tronista di sempre", scrive ancora qualcun altro sul web.